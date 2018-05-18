Бесплатная консультация турецких онкологов в Казани

18 и 19 мая представительство Anadolu в Казани организует ряд встреч с ведущими профессорами госпиталя Anadolu — профессором Метином Чакмакчи, и профессором Хале Башак Чалар.
Для пациентов в одной из местных клиник в сопровождении опытных переводчиков пройдут бесплатные консультации. Для того, чтобы записаться на консультацию к профессору, необходимо связаться любым удобным способом с представительством клиники.
Только 18 мая состоится самое трогательное мероприятие года — Patient Reunion, или встреча пациентов с врачами. Это праздник, на котором собираются пациенты, прошедшие лечение в клинике Anadolu, и их врачи, профессора клиники. В течение вечера гости могут сказать несколько слов благодарности своим лечащим врачам, а также познакомиться с другими пациентами клиники, обменяться интересной и полезной информацией (18+).
В этом году пациенты и врачи клиники соберутся в одном из уютных залов города. О точном месте и времени проведения будет сообщено заранее. Можно звонить в представительство клиники в Казани и записываться на консультации и встречу.
Обязательна регистрация на консультации и вечер встречи, количество мест ограничено.
Представительство МЦ « Анадолу» в Казани: ул. Право-Булачная 35/2, оф. 101.
+7 (843) 253 77 59, +7 (912) 639 95 41
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