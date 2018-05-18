Бесплатная консультация турецких онкологов в Казани

18 и 19 мая представительство Anadolu в Казани организует ряд встреч с ведущими профессорами госпиталя Anadolu — профессором Метином Чакмакчи, и профессором Хале Башак Чалар.



Для пациентов в одной из местных клиник в сопровождении опытных переводчиков пройдут бесплатные консультации. Для того, чтобы записаться на консультацию к профессору, необходимо связаться любым удобным способом с представительством клиники.



Только 18 мая состоится самое трогательное мероприятие года — Patient Reunion, или встреча пациентов с врачами. Это праздник, на котором собираются пациенты, прошедшие лечение в клинике Anadolu, и их врачи, профессора клиники. В течение вечера гости могут сказать несколько слов благодарности своим лечащим врачам, а также познакомиться с другими пациентами клиники, обменяться интересной и полезной информацией (18+).



В этом году пациенты и врачи клиники соберутся в одном из уютных залов города. О точном месте и времени проведения будет сообщено заранее. Можно звонить в представительство клиники в Казани и записываться на консультации и встречу.



Обязательна регистрация на консультации и вечер встречи, количество мест ограничено.











