27 апр. 2018

Бизнес-бранч «Ипотека-2018: что будет со ставками на фоне реформы рынка жилого строительства»

27 апреля состоится бизнес-бранч на тему «Ипотека-2018: что будет со ставками на фоне реформы рынка жилого строительства», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы встречи:

  • Как эти изменения повлияют на смену ипотечных условий, какими будут ставки в 2018 году?
  • Какова доля рефинансирования ипотеки в ипотечном портфеле банка? Насколько массово идет переоформление?
  • Стоит ли в 2018 году ждать увеличения спроса на жилье на фоне низких ставок вкупе с падающими доходами?
  • Как работает механизм секьюритизации ипотечных кредитов. Какова схема участия в секьюритизации со стороны АИЖК.
  • Что будет с ценами на жилье в текущем году и в ближайшие три года реформы?

Официальная площадка мероприятия:



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