27 апреля состоится бизнес-конференция FINPORT. Это экспертная площадка для обсуждения в кругу первых лиц текущего состояния и перспектив развития финансовых рынков с учетом общего макроэкономического фона и последних экономических событий в России.
На мероприятие приглашаются топ-менеджмент предприятий: генеральных директоров и руководителей финансовых служб.
Вопросы для обсуждения:
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