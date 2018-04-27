27 апр. 2018

Бизнес-конференция FINPORT

Бизнес-конференция FINPORT

27 апреля состоится бизнес-конференция FINPORT. Это экспертная площадка для обсуждения в кругу первых лиц текущего состояния и перспектив развития финансовых рынков с учетом общего макроэкономического фона и последних экономических событий в России.

На мероприятие приглашаются топ-менеджмент предприятий: генеральных директоров и руководителей финансовых служб.

Вопросы для обсуждения:

  • Новые возможности привлечения капитала для корпоративного сектора
  • Какие проблемы может решить капитализация компании: возможности для повышения производительности труда и обновления основных фондов
  • Развитие долгового рынка в деятельности Банка России
  • Кредитные рейтинги. Методологии и процедуры присвоения рейтингов
  • Опыт размещения биржевых облигаций и облигаций с госгарантией
  • Денежный рынок
  • Валютный рынок
  • Срочный рынок
  • Рынок инноваций и инвестиций
  • Фондовый рынок
Дополнительная информация на сайте конференции

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