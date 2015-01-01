«Комплексный маркетинг жилой недвижимости: от формирования концепции до продажи»

2018 год станет переломным для застройщиков жилья: существенные законодательные изменения, ввод нового объема предложения и снижение спроса приведут к серьезному изменению привычных подходов к строительству и продаже жилой недвижимости. Как меняется рынок и чем отвечать на новые вызовы, какие маркетинговые стратегии и подходы применять в технологиях продвижения и продаж? Об этом и не только вы узнаете пройдя полный шестичасовой учебный семинар «Комплексный маркетинг жилой недвижимости: от формирования концепции до продажи.

ПРОГРАММА:



09:30 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 11:20 Часть I. PRO будущее ЖК.

11:20 – 11:40 Кофе-брейк



11:40 – 13:00 Часть II. PRO продаж

13:00 – 13:40 Кофе-брейк

13:40 – 15:00 Часть III. PRO коммуникации

15:00 – 15:20 Кофе-брейк

15:20 – 16:30 Часть IV. PRO рекламу



Подробности на сайте.



