24 мая 2018

IT&SECURITY FORUM 2018

IT&SECURITY FORUM 2018

IT&SECURITY FORUM – всероссийская конференция, посвященная актуальным тенденциям и новинкам мира информационных технологий, информационной безопасности и решений для повышения эффективности бизнеса.

К участию приглашаются CIO, IT-директора и руководители служб информационной безопасности, ведущие IT-эксперты и разработчики.

Участие осуществляется по предварительной регистрации и для конечных пользователей является бесплатным.

Подробности на сайте форума.

Контакты

89061139286
albina.nurgalieva@icl.kazan.ru
itsecurityforum.ru
itsf@icl.kazan.ru

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