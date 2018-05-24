IT&SECURITY FORUM 2018

IT&SECURITY FORUM – всероссийская конференция, посвященная актуальным тенденциям и новинкам мира информационных технологий, информационной безопасности и решений для повышения эффективности бизнеса.
К участию приглашаются CIO, IT-директора и руководители служб информационной безопасности, ведущие IT-эксперты и разработчики.
Участие осуществляется по предварительной регистрации и для конечных пользователей является бесплатным.
Подробности на сайте форума.
89061139286
albina.nurgalieva@icl.kazan.ru
itsecurityforum.ru
itsf@icl.kazan.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.