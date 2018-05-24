VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Практические аспекты нефтепромысловой химии», проводится в рамках Российского Нефтегазохимического Форума, посвященной 100-летию Республики Башкортостан. В рамках конференции рассматриваются решения актуальных проблем повышения нефтеотдачи пластов, транспортировки нефти и т.д. Научная программа конференции включает: пленарное заседание, секционные заседания, стендовую сессию.
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
Отдельное направление — автоматизация процессов в нефтяной и газовой промышленности:
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