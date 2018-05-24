24 мая 2018

VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Практические аспекты нефтепромысловой химии"

VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Практические аспекты нефтепромысловой химии», проводится в рамках Российского Нефтегазохимического Форума, посвященной 100-летию Республики Башкортостан. В рамках конференции рассматриваются решения актуальных проблем повышения нефтеотдачи пластов, транспортировки нефти и т.д. Научная программа конференции включает: пленарное заседание, секционные заседания, стендовую сессию.

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

  • реагенты и технологии их применения в процессах повышения нефтеотдачи пластов, интенсификации добычи нефти;
  • химические реагенты, применяемые при транспорте нефти и нефтепродуктов;
  • современные защитные технологии, материалы и ингибиторы коррозии, солеотложения и парафиноотложения для нефтяного и газового оборудования;
  • поверхностно-активные вещества в нефтяной и газовой промышленности;
  • экологические аспекты применения химических реагентов в нефтяной и газовой промышленности;
  • реагенты для бурения, закачивания и ремонта скважин;
  • информационное обеспечение и маркетинг в области производства и применения химических реагентов для нефтяной и газовой промышленности.

Отдельное направление — автоматизация процессов в нефтяной и газовой промышленности:

  • автоматизация управления и обеспечения безопасности процессов на предприятиях ТЭК;
  • интеллектуальные алгоритмы управления технологическими процессами.

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