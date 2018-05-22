22 мая 2018

XXVI Международная выставка «Газ.Нефть.Технологии-2018»

XXVI Международная выставка «Газ.Нефть.Технологии-2018»

XXVI Международная выставка «Газ.Нефть.Технологии-2018» пройдет с 22 по 25 мая 2018 г. в столице Республики Башкортостан городе Уфе.


Выставка «Газ. Нефть. Технологии» и Российский Нефтегазохимический Форум:

  • Одно из главных событий нефтегазовой отрасли России и ближнего зарубежья свыше четверти века
  • Традиционное включение выставки «Газ.Нефть.Технологии» в План участия Министерства энергетики Российской Федерации в конгрессных и выставочных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации за рубежом.
  • Сертификат Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI и официальный статус «UFI Approved Event».
  • Знак Российского союза выставок и ярмарок.
  • Ежегодное участие свыше 400 компаний из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
  • Ежегодные знаковые мероприятия программы выставки с участием известных экспертов отрасли.
  • Самая крупная региональная выставка России в номинациях «Выставочная площадь», «Профессиональный интерес», «Международное признание», «Охват рынка» по результатам Общероссийского рейтинга выставок.
  • Проведение мероприятия в формате 2 в 1: выставка и деловая программа — демонстрация новинок отрасли «вживую» на выставке и уникальный шанс участия более чем в 30 профильных конференциях, круглых столах и семинарах деловой программы выставки.
  • Ежегодно выставку посещают представители министерств и ведомств РФ и РБ, руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий, более чем из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
  • В 2017 году были осуществлены визиты деловых миссий на выставку делегаций предприятий: ПАО «Газпром», ПАО «Башнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Лукойл», АО «Транснефть», ООО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «НОВАТЭК», Концерн «Белнефтехим», «Татнефтехиминвест Холдинг» и других.
  • Самая крупная региональная выставка России в номинациях «Выставочнаяплощадь», «Профессиональный интерес», «Международное признание», «Охват рынка»по результатам Общероссийского рейтинга выставок.

    Подробности на сайте мероприятия.

Контакты

+7(347)246-41-77, +7(917)35 44 505

gasoil@bvkexpo.ru
+ 7 (347) 246-42-81
kongress@bvkexpo.ru

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