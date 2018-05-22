XXVI Международная выставка «Газ.Нефть.Технологии-2018» пройдет с 22 по 25 мая 2018 г. в столице Республики Башкортостан городе Уфе.
Выставка «Газ. Нефть. Технологии» и Российский Нефтегазохимический Форум:
+7(347)246-41-77, +7(917)35 44 505
gasoil@bvkexpo.ru
+ 7 (347) 246-42-81
kongress@bvkexpo.ru
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