24 нояб. 2017

Online-конференция с Закировым Линаром, главой Бугульминского района РТ, мэром города Бугульмы

Смотреть видеозапись

24 ноября в 12.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Закиров Линар, глава Бугульминского района РТ, мэр города Бугульмы.

Вы можете задавать свои вопросы прямо сейчас в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.



Партнеры

Официальные партнеры:

Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия