14-15 сентября в Иркутске в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленных в соответствии с указом Президента Российской Федерации, по инициативе Губернатора Иркутской области состоится Международный Байкальский экологический водный форум.
Форум – эффективная коммуникативная площадка для диалога между представителями власти, бизнеса и общества в области решения экологических проблем водных ресурсов озера Байкал, уникального объекта, включенного в 1996 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Организаторы Форума: Правительство Иркутской области, Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области при участии Сибирского отделения Российской академии наук.
В Форуме примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Российской академии наук, Евразийской экономической комиссии, министерств природных ресурсов и экологии стран Европы и Азии, международных экологических организаций, действующих в сфере охраны водоемов (ЮНЕСКО и др.), мэры «озерных» городов (Хорватия, Монголия, Япония, Франция, Италия, Финляндия, Швейцария), ученые, эксперты, депутаты Государственной Думы члены Совета Федераций ФС РФ.
Деловая программа Форума сформирована с учетом актуальных аспектов, связанных с сохранением уникальной экосистемы озера Байкал. В рамках мероприятия будет подписан меморандум о создании Ассоциации озерных регионов, которая объединит участников для обмена опытом по решению комплекса экологических проблем водных объектов.
На экспозиции площадью около 2 тысяч кв. метров будет организована выставка под девизом: «Мировой эталон очистки сточных вод – Вода Байкала». Свои стенды представят отечественные и зарубежные компании, в том числе малого и среднего бизнеса, активно внедряющие в производственную деятельность современные экологические стандарты и экотехнологии.
В рамках Форума пройдет конкурс «Мировой эталон очистки сточных вод – вода Байкала», который позволит его участникам продемонстрировать лучшие проектные решения, технологии, оборудование по очистке сточных вод, а также фотоконкурс, организованный с целью привлечения внимания общественности и СМИ к экологическим проблемам и охране озера Байкал.
Международный Байкальский экологический водный форум станет одним из важных событий в рамках мероприятий, приуроченных к Году экологии и особо охраняемых природных территорий. Инициативы и решения участников форума внесут значительный вклад в решение экологических задач, связанных с сохранением озера Байкал и Байкальской природной территории.
Место проведения Форума: г. Иркутск, Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Байкал Бизнес Центр.
Подробная информация о Форуме на сайте.
Место проведения Форума: г. Иркутск, Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Байкал Бизнес Центр.
Подробная информация о Форуме на сайте.
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