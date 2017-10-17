Российский энергетический форум 2017

С 17 по 20 октября 2017 года в Уфе состоится ежегодный Российский энергетический форум.

Организаторами форума и выставок выступает Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания. Мероприятия проводятся при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.

Российский энергетический форум является для Республики Башкортостан значимым событием, широкомасштабным профессиональным мероприятием, которое ежегодно знакомит специалистов с новейшими разработками и достижениями в области энергетики.

Предполагается, что посетителями выставок и участниками деловой программы станут более 5000 специалистов, в том числе руководители отраслевых министерств, ведомств, крупнейших компаний стран Содружества Независимых Государств.

Уникальные преимущества проекта

консолидация тематик выставочной и конгрессной программ;

диалог между мировыми компаниями топливно-энергетического комплекса и ключевыми партнерами;

выработка стратегических решений, заключенных в итоговой резолюции;

демонстрация современных технологий и интеллектуального ресурса отрасли;

площадка для взаимодействия лидеров отрасли;

участники форума – топ-менеджеры крупнейших отраслевых компаний, отвечающие за принятия решений в своей организации;

99% посетителей – отраслевые специалисты.

Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте форума.