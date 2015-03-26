Всероссийская научно-практическая конференция «Анализ рынка и контроль экономической концентрации»

26 марта 2015 года состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Анализ рынка и контроль экономической концентрации». Целью конференции является привлечение внимания государственных и региональных структур, российских экономистов и специалистов в области юриспруденции, экспертов, предпринимателей, а также научной и педагогической общественности к социально-экономическим и правовым проблемам анализа товарных рынков и экономической концентрации, и антимонопольного регулирования в данной сфере.

На конференции планируется проанализировать механизмы регулирования товарных рынков, правовое регулирование исследования рынка, теоретические и практические аспекты функционирования рынка, современные формы экономической концентрации, влияние экономической концентрации хозяйствующих субъектов на изменение структуры рынка, оценить реальное состояние экономики страны и наметить перспективы антимонопольного контроля над экономической концентрацией.

К участию в конференции приглашаются представители органов государственной власти Российской Федерации, научного сообщества, практикующие экономисты и юристы, судьи, предприниматели, преподаватели, аспиранты, соискатели, магистранты, студенты и все, кому интересна тема конференции.

Место проведения конференции: ФГАУ «Учебно-методический центр» Федеральной антимонопольной службы» (г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 24).

По результатам конференции будет издан сборник материалов.



Заявки, статьи и тезисы материалов необходимо направлять не позднее 24 марта 2015 года на электронный адрес emc@fas.gov.ru с пометкой в теме письма «заявка _ Ф.И.О.». В заявке следует указать: Ф.И.О. автора, ученое звание и (или) степень, место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты, название доклада.



Требования к оформлению докладов можно уточнить по тел.:

• (843) 200 18 20 – приемная Учебно-методического центра ФАС России;

• (843) 236-89-22 – приемная Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан, либо по адресу электронной почты emc@fas.gov.ru.