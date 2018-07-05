3-я международная агротехнологическая выставка "Международные Дни Поля в Поволжье"

Инновационный для АПК Поволжья и России формат, презентация продуктов и решений для всех отраслей АПК в полевых условиях.
Уникальная возможность обмена опытом с ведущими экспертами из России и Европы.
Экспериментальное поле возделанных растений (делянки). Стационарная выставка агротехники.
Площадка для демонстрации сельхозтехники в работе, демонстрация авиа и робототехники сельскохозяйственного назначения.
Выставка животных и оборудования для животноводческих хозяйств.
Форум и Конгресс на актуальные отраслевые темы.
Адресные бизнес-встречи для представителей малого и среднего бизнеса АПК Поволжья.
Деловые переговоры с представителями Министерств сельского хозяйства Республики Татарстан и Российской Федерации.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.