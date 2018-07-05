3-я международная агротехнологическая выставка "Международные Дни Поля в Поволжье"

Инновационный для АПК Поволжья и России формат, презентация продуктов и решений для всех отраслей АПК в полевых условиях.

Уникальная возможность обмена опытом с ведущими экспертами из России и Европы.

Экспериментальное поле возделанных растений (делянки). Стационарная выставка агротехники.

Площадка для демонстрации сельхозтехники в работе, демонстрация авиа и робототехники сельскохозяйственного назначения.

Выставка животных и оборудования для животноводческих хозяйств.

Форум и Конгресс на актуальные отраслевые темы.

Адресные бизнес-встречи для представителей малого и среднего бизнеса АПК Поволжья.

Деловые переговоры с представителями Министерств сельского хозяйства Республики Татарстан и Российской Федерации.