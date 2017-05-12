12 мая 2017

Online-конференция c заместителем министра экономики РТ Натальей Таркаевой

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В апреле гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет заместитель министра экономики Республики Татарстан Наталья Таркаева.

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