27 февр. 2017

Online-конференция c Александром Славутским

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27 февраля в 14.00 гостем студии интернет-газеты "Реальное время" станет художественный руководитель, директор Казанского академического русского Большого драматического театра им.В.Качалова, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва Александр Славутский.

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