Международная выставка Продэкспо 2017

Международная экспозиция «Продэкспо» ежегодно привлекает представителей пищевой индустрии России и Восточной Европы. На правах крупнейшего в регионе продовольственного форума московская выставка «Продэкспо» играет ключевую роль в продвижении отечественной продукции. Главные приоритеты события – деловые контакты и повышение качества продукции.

Экспозиция «Продэкспо» проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Минувшая сессия выставки объединила 1 963 экспонента из 67 государств. Более 54 500 человек посетили ЦВК «Экспоцентр» в течение пяти дней. Ключевым аспектом «Продэкспо 2016» стала тема импортозамещения. Несмотря на это 26 стран выступили с национальными павильонами. Среди них: Австрия, Болгария, Венгрия, Испания, Италия, Македония, Мексика, Парагвай, Польша, Португалия, Сербия, Уругвай, Франция, Чехия, ЮАР. Выставка аккредитована Российским союзом выставок и ярмарок (РСВЯ) и Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI).

Предстоящая выставка «Продэкспо» готовит 27 тематических павильонов, охватывающих все группы пищевой продукции, включая салоны оборудования и услуг, оптово-распределительных центров.

Продолжающее набирать популярность здоровое питание будет представлено в павильонах «Фермерские продукты» и «Экобиосалон». Отдельный сектор посвящен кормам для домашних животных. Технологии и материалы для упаковки пищевой продукции представят на интегрированной выставке «Продэкспопак».

Экспозицию сопровождает насыщенная деловая программа. Состоятся отраслевые форумы на актуальные темы пищевой промышленности, круглые столы и конференции. Участников ждут презентации современного оборудования и дегустации продуктов.

Узнать подробнее о мероприятии можно на сайте.