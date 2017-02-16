16-18 февраля в Казни пройдет Winter Event Forum, который объединит на одной площадке организаторов, подрядчиков и прямых заказчиков мероприятий с целью построения конструктивного, открытого диалога.
Форум проходит при поддержке Мэрии г.Казани и Комитета содействия развитию туризма г.Казани
Спикеры:
Программа мероприятия и условия участия доступны на официальном сайте Winter Event Forum.
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