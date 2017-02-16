16 февр. 2017

Winter Event Forum

Winter Event Forum

16-18 февраля в Казни пройдет Winter Event Forum, который объединит на одной площадке организаторов, подрядчиков и прямых заказчиков мероприятий с целью построения конструктивного, открытого диалога.

Форум проходит при поддержке Мэрии г.Казани и Комитета содействия развитию туризма г.Казани

Спикеры:

  • Кевин Джексон, самый влиятельный человек event-индустрии Великобритании, основатель компании The Experience is The Marketing, главный редактор журнала Live Communication Magazine (Европа).
  • Тимо Киру, креативный директор, автор интерактивной книги «Творческое планирование маркетинга впечатлений», основатель международного консалтингового агентства The Unthinkable.
  • Василий Лебедев, основатель и генеральный директор школы креативного мышления ИКРа.
  • Михаил Хомич, старший преподаватель МГУ, ведущий «Вести FM», профессор Стартап Академии «Сколково».
  • Михаил Воронин, управляющий партнер Winning The Hearts Group (создатель бизнес-форума «Атланты»).
  • Кирилл Рожков, профессор НИУ «Высшая школа экономики», кафедра маркетинга (автор курса «Маркетинг и брендинг территорий»), член Института управления территориями (FIPM; Великобритания, Манчестер).
  • Лина Арифулина, режиссер, продюсер проектов «Фабрика звезд» и «СТС зажигает суперзвезду», обладатель премии ТЭФИ.
  • Саймон Бёртон, глава компании Exposure Communications.
  • Наталья Белякова, директор по маркетингу Domina Russia, кандидат исторических наук, доцент НИУ ВШЭ, член Гильдии маркетологов РФ.
  • Дарья Кабицкая, основатель Креативного завода, Школы Наглости и компании «НАГЛОСТЬ.GROUP».

Программа мероприятия и условия участия доступны на официальном сайте Winter Event Forum.

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