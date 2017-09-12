C 12 по 15 сентября 2017 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» в 19-й раз состоится Международный Осенний строительный форум, являющийся практически единственной профессиональной площадкой для диалога специалистов строительной отрасли и ЖКХ с потребителями, партнерами, клиентами и заказчиками, которая работает в осенний период в Приволжском Федеральном округе, когда идет активная подготовка к новому этапу строительного сезона – началу массовых внутренних отделочных работ и монтажу инженерных коммуникаций.
«Осенний Строительный Форум» - это:
В ПРОГРАММЕ ФОРУМА
Подробнее о Форуме можно узнать на официальном сайте
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