Международный осенний строительный форум

C 12 по 15 сентября 2017 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» в 19-й раз состоится Международный Осенний строительный форум, являющийся практически единственной профессиональной площадкой для диалога специалистов строительной отрасли и ЖКХ с потребителями, партнерами, клиентами и заказчиками, которая работает в осенний период в Приволжском Федеральном округе, когда идет активная подготовка к новому этапу строительного сезона – началу массовых внутренних отделочных работ и монтажу инженерных коммуникаций.



«Осенний Строительный Форум» - это:

идеальная профессиональная площадка для диалога профессионалов строительной отрасли, обмена опытом и нахождения выгодных решений для строительства дома и бизнеса;

возможность продвижения вашей продукции и услуг на рынок Татарстана и близлежащих регионов,возможность найти деловых партнеров и получить консультации профессионалов;

более 80 российских компаний из 24 городов России, а также компаний, представляющих продукцию 12 стран мира;

экспозиция общей площадью - свыше 7000 кв.м

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА

Бизнес-встречи, основная цель которых - проведение деловых переговоров, налаживание перспективных партнёрских отношений между представителями предприятий Республики Татарстан и других регионов России;

Конкурс «Лучший продукт выставки», основная задача которого выявить среди участников компании, представляющие новейшие прогрессивные технологии в области строительства. Заседание конкурсной комиссии, состоящей из профессионалов отрасли,проводится до начала работы выставки. Награды победителям конкурса будут вручены на церемонии торжественного открытия выставки;

Конференции авторитетных отраслевых ассоциаций, тематические семинары, круглые столы, презентации, организованные участниками форума

Подробнее о Форуме можно узнать на официальном сайте