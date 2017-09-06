Восточный экономический форум 2017

Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с Указом, Восточный экономический форум проводится ежегодно в городе Владивостоке. В 2017 году он пройдет с 6 по 7 сентября.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЭФ:
В рамках ВЭФ будет представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, пригодных для практической реализации. Авторы проектов выступят перед потенциальными инвесторами с подробными презентациями, содержащими экономические обоснования, необходимые для принятия решений.
Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте Форума.
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