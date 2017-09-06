Восточный экономический форум 2017

Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с Указом, Восточный экономический форум проводится ежегодно в городе Владивостоке. В 2017 году он пройдет с 6 по 7 сентября.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЭФ:

укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти;

всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала российского Дальнего Востока, а также повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, как на российском, так и на международном уровне;

презентация новых условий инвестирования и ведения бизнеса: территорий опережающего развития, Свобо дного порта Владивосток, господдержки перспективных инвестпроектов.

В рамках ВЭФ будет представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, пригодных для практической реализации. Авторы проектов выступят перед потенциальными инвесторами с подробными презентациями, содержащими экономические обоснования, необходимые для принятия решений.

Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте Форума.