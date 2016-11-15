Ежегодная отраслевая конференция «Логистика будущего: Эффективные решения для склада и транспорта»

15 ноября в Казани пройдет ежегодная отраслевая конференция «Логистика будущего: Эффективные решения для склада и транспорта». Событие входит в федеральную серию бизнес-мероприятий, которая охватывают 15 городов России.

Деловая программа:

КОНСТАНТИН ФОМИЧЕНКО, директор направления по представлению интересов корпоративных клиентов Knight Frank (г.Москва)

АЛЕКСАНДР ЛАГУНОВ, исполнительный директор First Logistik (г. Москва)

АНДРЕЙ БЕЛИНСКИЙ, директор по продажам «ССИ Шефер» (г.Москва)

ВЛАДИСЛАВ ПОЛТОРАК, руководитель отдела продаж «Комитас» (г. Москва)

ДМИТРИЙ ОВСЯННИКОВ, коммерческий директор ГК «Смайл» (г. Казань)

КАМИЛЬ ГАЙНУТДИНОВ, инженер компании «СКАМАТИК» (г. Москва)

ЕВГЕНИЙ НУМЕРОВ, управляющий директор, партнер компании SKLADMAN USG (г. Москва)

РУСТЕМ КАСИМОВ, директор филиала OZON.RU в Казани (г. Казань)

ЮЛИЯ ШЕЛЫГИНА, pr-директор компании CargoToGo (г. Москва)



Темы для обсуждения:

Обзор рынка оптовой торговли, логистических потоков, складского хозяйства

Векторы логистических потоков

Автоматизированные системы складирования и хранения

Сокращение издержек

Упаковка и складские системы

Взаимодействие складской недвижимости с ритейлом и производственными компаниями

Как оптимизирвать пользование складами: примеры удачных решений

Операционные платежи: open book или fix – по какой схеме выгоднее платить

Методы оптимизации затрат на логистику во времена кризиса

Решения актуальных проблем при хранении товара

Инновации



Аудитория конференции: логистические компании, производственные компании, ритейлеры, девелоперы складских площадей, брокеры, арендаторы, грузоперевозчики, СМИ и другие.



Форматы работы: доклады, презентации, дискуссии, живое общение



Ориентировочное число участников: 150 человек

ВХОД СВОБОДНЫЙ для профильных игроков рынка (см. аудитория) при условии регистрации. Для этого необходимо просто сообщить Ваше ФИО, должность и компанию на an@ekbpromo.ru



Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.