Всероссийский фестиваль «КАМПУС-2015»

21-22 февраля в Казани проводится всероссийский профессиональный фестиваль веб-разработчиков «КАМПУС-2015». На базе Высшей Школы ИТИС при поддержке РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций). Организаторами фестиваля является Digital агенство SODA.
«КАМПУС-2015» — это шесть потоков с лекциями на тематики веб-дизайна, маркетинга, веб-программирования, информационных технологий, менеджмента и организации работы, шесть особых мастер-классов и зона общения.
Два дня лекций и мастер-классов, 50 спикеров и участники из 16 городов России!
Среди выступающих:
• генеральный директор ОАО «Особая экономическая зона «Иннополис» Игорь Носов,
• руководитель казанского филиала
Mail.Ru Group Олеся Кононова,
• ректор КФУ Ильшат Рафкатович Гафуров,
• руководитель Фонда Развития Интернет Инициатив Станислав Триерс,
• Доктор естественных наук Боннского университета и директор Высшей Школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов.
Список спикеров пополняется ежедневно!
Подробности на официальном сайте мероприятия
8 (495) 720-82-81
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