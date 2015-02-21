Всероссийский фестиваль «КАМПУС-2015»

21-22 февраля в Казани проводится всероссийский профессиональный фестиваль веб-разработчиков «КАМПУС-2015». На базе Высшей Школы ИТИС при поддержке РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций). Организаторами фестиваля является Digital агенство SODA.



«КАМПУС-2015» — это шесть потоков с лекциями на тематики веб-дизайна, маркетинга, веб-программирования, информационных технологий, менеджмента и организации работы, шесть особых мастер-классов и зона общения.



Два дня лекций и мастер-классов, 50 спикеров и участники из 16 городов России!



Среди выступающих:



• генеральный директор ОАО «Особая экономическая зона «Иннополис» Игорь Носов,



• руководитель казанского филиала Mail.Ru Group Олеся Кононова,



• ректор КФУ Ильшат Рафкатович Гафуров,



• руководитель Фонда Развития Интернет Инициатив Станислав Триерс,



• Доктор естественных наук Боннского университета и директор Высшей Школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов.

Список спикеров пополняется ежедневно!



Подробности на официальном сайте мероприятия