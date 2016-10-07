VI выставка загородной, городской и зарубежной недвижимости

7-9 октября на одной площадке в рамках VI выставка загородной, городской и зарубежной недвижимости соберутся представители всех сегментов рынка недвижимости. Вы сможете пообщаться с застройщиками, агентствами, профессиональными консультантами. Задайте любые волнующие вас вопросы, рассмотрите эскизы будущих жилых комплексов, познакомьтесь с планировками, сравните цены.

Цель выставки:

Создание единой площади для представителей всех сегментов рынка недвижимости.

Единая экспозиция предназначена для проведения ознакомительных, консультативных работ, сбора контактов и прямых продаж.

Бесплатная консультация:

РГУП "Бюро технической инвентаризации"

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра по Республике Татарстан"

Юридическая консультация от Юридического центра "Титул"

Выставка будет проходить в торговом центре Мега. Вы сможет прийти сюда всей семьей. Есть удобная парковка, детские площадки, кафе и магазины. Вход свободный.

Телефоны для справок: +7(843)267-22-29, +7(919)629-92-52