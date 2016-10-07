7-9 октября на одной площадке в рамках VI выставка загородной, городской и зарубежной недвижимости соберутся представители всех сегментов рынка недвижимости. Вы сможете пообщаться с застройщиками, агентствами, профессиональными консультантами. Задайте любые волнующие вас вопросы, рассмотрите эскизы будущих жилых комплексов, познакомьтесь с планировками, сравните цены.
Цель выставки:
Бесплатная консультация:
Выставка будет проходить в торговом центре Мега. Вы сможет прийти сюда всей семьей. Есть удобная парковка, детские площадки, кафе и магазины. Вход свободный.
Телефоны для справок: +7(843)267-22-29, +7(919)629-92-52
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