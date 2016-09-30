Открытая лекция «Бизнес в эпоху подрывных инноваций. Как стать новым лидером»

Мун Рибас Каталонский хореограф. Мун имплантировала на затылке датчики, которые оповещают её о приближении других танцоров со спины. Затем она поместила в области локтевого сустава MEMS-сейсмограф, чтобы иметь возможность передать в танце вибрации Земли. С помощью набора различных гаджетов она достигла расширенного восприятия сцены с панорамой 360° и смогла создать новые направления в танце.