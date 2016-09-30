Открытая лекция «Бизнес в эпоху подрывных инноваций. Как стать новым лидером»

30 сентября в актовом зале Института экономики и финансов КФУ (здание бывшего КГФЭИ) состоится ежегодная открытая бизнес- лекция, организатором которой выступает интернет-газета "Реальное время".
В этом году темой лекции станет «Бизнес в эпоху подрывных инноваций. Как стать новым лидером».
Темы для обсуждения:
В качестве спикеров выступят представители компаний Acronis, IBM, Uber, Volvo и другие.
Чтобы стать участником пройдите простую форму регистрации на мероприятие. Участие бесплатное. Регистрация обязательна.
Дата проведения: 30 сентября (14.00-18.00)
Место проведения: Институт экономики и финансов КФУ (здание бывшего КГФЭИ), г. Казань, ул. Бутлерова, 4
У вас есть вопросы? Звоните 222-90-72 или пишите pr@realnoevremya.ru
Дата проведения: 30 сентября (14.00-18.00)
Место проведения: Институт экономики и финансов КФУ (здание бывшего КГФЭИ), г. Казань, ул. Бутлерова, 4
У вас есть вопросы? Звоните +7 (843) 222-90-72 или пишите pr@realnoevremya.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.