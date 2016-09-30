30 сент. 2016

Открытая лекция «Бизнес в эпоху подрывных инноваций. Как стать новым лидером»

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30 сентября в актовом зале Института экономики и финансов КФУ (здание бывшего КГФЭИ) состоится ежегодная открытая бизнес- лекция, организатором которой выступает интернет-газета "Реальное время".

В этом году темой лекции станет «Бизнес в эпоху подрывных инноваций. Как стать новым лидером».

Темы для обсуждения:

  • Истории о том, как новые компании с помощью «подрывных» технологий меняли рынок
  • Что вызывает дрожь у бизнес-руководителей по всему миру?
  • Как создать бизнес из будущего или «уберизация»
  • Когда потребительское поведение изменит бизнес-пространство?
  • Какие технологии помогут бизнесу трансформироваться?

В качестве спикеров выступят представители компаний Acronis, IBM, Uber, Volvo и другие.

Чтобы стать участником пройдите простую форму регистрации на мероприятие. Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

Дата проведения: 30 сентября (14.00-18.00)
Место проведения: Институт экономики и финансов КФУ (здание бывшего КГФЭИ), г. Казань, ул. Бутлерова, 4

У вас есть вопросы? Звоните 222-90-72 или пишите pr@realnoevremya.ru

16+

Эксперты

  • Арик Дроми футуролог компании Volvo
  • Михаил Фишер директор по региональному развитию Uber в России
  • Борис Любошиц Генеральный директор ООО «Аудит Груп», член генсовета «Деловой России»
  • Александр Дмитриев ведущий системный архитектор Клиентский центр IBM, консультант по индустриальным решениям MBA, Warwick Business School
  • Мун Рибас Каталонский хореограф. Мун имплантировала на затылке датчики, которые оповещают её о приближении других танцоров со спины. Затем она поместила в области локтевого сустава MEMS-сейсмограф, чтобы иметь возможность передать в танце вибрации Земли. С помощью набора различных гаджетов она достигла расширенного восприятия сцены с панорамой 360° и смогла создать новые направления в танце.
  • Марат Багаутдинов Модератор лекции. Директор по развитию АНО "Город Иннополис"

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Дата проведения: 30 сентября (14.00-18.00)

Место проведения: Институт экономики и финансов КФУ (здание бывшего КГФЭИ), г. Казань, ул. Бутлерова, 4

У вас есть вопросы? Звоните +7 (843) 222-90-72 или пишите pr@realnoevremya.ru

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