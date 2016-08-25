25 авг. 2016

Online-конференция с Владимиром Волошиным, сооснователем проекта IRONSTAR

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25 августа в 11.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет бизнесмен и сооснователь проекта IRONSTAR Владимир Волошин.

Тезисы встречи:

  • Чем соревнования Ironstar отличаются от «классического» триатлона?
  • Какие мероприятия пройдут в рамках Ironstar в Казани?
  • Сколько стоит организация и проведение соревнований в городах России?


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