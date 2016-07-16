Летний Кампус 2016: Идеи. Ценности. Знания

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ совместно с республикой Татарстан на протяжении пяти лет проводит образовательный проект - Летний Кампус.

Летний кампус собирает лучших студентов России и зарубежных стран, и являясь особой молодежной средой для личностного и профессионального роста, а также практического применения знаний в реалиях современного экономического и социального пространства.

«Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания» – так звучит тема Летнего кампуса 2015. Участники под руководством тьюторов и модераторов представляют собой независимые команды консультантов «think tanks».

Построение модели будущего невозможно без решения текущих задач, многие их которых связаны, либо основаны на решении конфликтов. Цель каждой команды – разобрать и решить 4 ситуационных кейса, каждая команда, рассматривая кейс, сталкивается с противоположными позициями, разными сторонами одного конфликта, ее задача не только отстоять позицию, но и найти верное и аргументированное решение. Каждый кейс посвящен конфликту в одной из базовых областей: бизнес, государство, история, общество, карьера, психология, культура и искусство.

В первые дни работы кампуса участники пройдут вводный курс по изучению и погружению в основы конфликтологии, во время командной работы на протяжении 11 дней участникам предстоит продемонстрировать свои организаторские качества, способности к анализу, аналитике и проектной работе. Помимо учебной программы участники пройдут цикл творческих занятий направленный на развитие новых умений и развитие ценностей (арт, музыка, фото).

Особое место в программе Летнего Кампуса отведено личностному росту, развитию прикладных управленческих навыков, формированием ключевых ценностных ориентиров.

Итогом работы Летнего Кампуса станет публичная презентация своей команды, с учетом наиболее эффективных принятых решений.

Летний Кампус 2016 пройдет на территории города «ИННОПОЛИС». Узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте Кампуса.

