17 июня 2016

Бизнес-бранч "Тенденции регионального рынка рекламы: к чему готовиться самим и к чему готовить клиентов"

Бизнес-бранч

17 июня и нтернет-газета «Реальное время» собирает экспертов рекламного рынка Казани для того, чтобы вместе обсудить последние тенденции регионального рынка рекламы: к чему готовиться самим и к чему готовить клиентов.

Тезисы встречи:

  • Какая реклама востребована сегодня клиентом?
  • Как перераспределяются рекламные бюджеты между рекламными форматами и площадками? Есть ли отличия в регионах?
  • Что ждет телерекламу с переходом на цифровое вещание и запуском мультиплексов?
  • Сколько стоит эффективная рекламная кампания?

Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

Контакты

Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

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