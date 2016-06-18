Летний книжный фестиваль

Летний книжный фестиваль, организованный Центром современной культуры «Смена» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Фонда поддержки современного искусства «Живой город», Швейцарского совета по культуре Pro Helvetia и Польского культурного центра в Москве, состоится в Казани 18 и 19 июня 2016 года. Ядром фестиваля традиционно станет книжная ярмарка, в которой примут участие более 80 крупных и малых российских издательств и книготорговых компаний. На стендах будет представлена художественная, публицистическая, научная, научно-популярная, документальная и детская литература дешевле, чем в магазинах. Во время ярмарки представители издательств расскажут посетителям фестиваля о новинках и помогут профессиональными рекомендациями.

Образовательная программа

Еще одна важная часть фестиваля — образовательная программа. Она включает в себя лекции, встречи и круглые столы, посвященные ярким событиям и актуальным процессам, происходящим в отечественной и мировой культуре. В них примут участие издатели, писатели, переводчики, поэты, литературные критики, социальные ученые и публицисты из России, Польши и Швейцарии.

На протяжении всего фестиваля одновременно будут работать две лекционные площадки. Первый лекторий — тематический. 18 июня там пройдут события, организованные «Сменой» совместно с издательским домом «Новое литературное обозрение». В частности, главный редактор издательского дома и историк культуры Ирина Прохорова прочтет лекцию «Ментальная карта Родины: художественное освоение пространства», в которой обсудит литературный жанр травелога в современном контексте. Поэт, переводчик и редактор издательства Лев Оборин выступит с темой «Как говорить о повседневном и делать рутину интересной? Опыт серии „Культура повседневности"». Затем в лектории пройдет встреча с социальным Алексеем Юрчаком, антропологом из Калифорнийского университета в Беркли и лауреатом премии «Просветитель», на тему «Как говорить об обвале СССР?», посвященная его книге «Это было навсегда, пока не кончилось». В завершение первого дня фестиваля здесь состоится творческая встреча с польской писательницей и драматургом Доротой Масловской под названием «У нас все хорошо». Она пройдет при поддержке Польского культурного центра в Москве, а модератором выступит директор центра Дариуш Клеховский.

Мероприятия, которые пройдут в первом лектории 19 июня, продолжат совместный цикл лекций «Теории современности», который «Смена» и интернет-издание «Инде» организуют с марта 2016 года. Социолог и издатель Александр Бикбов выступит с лекцией о том, как культура реагирует на повсеместное внедрение современных технологий. Культуролог и музыкант Дарья Журкова прочтет лекцию «Убийственная сила классической музыки: мир насилия и высокого искусства в современном кинематографе». Известный публицист и бывший главный редактор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин в лекции «Поп-культура нового тысячелетия: вечное возвращение или новости без нового» расскажет о том, почему нам кажется, что в искусстве и массовой культуре ничего не меняется. Лекция «Умерло ли кино? Зрительский опыт в XXI веке» Антона Долина — кинокритика и обозревателя телепередачи «Вечерний Ургант» — будет посвящена тому, почему кинотеатры до сих пор популярны и при этом продолжает существовать авторское кино, в котором взят курс на презрение к прокатным форматам.

Мероприятия во втором лектории, в отличие от первого, не будут сфокусированы на конкретной теме. Музыковед Марина Раку прочтет лекцию о том, как музыкальная классика существовала и интерпретировалась в советском кинематографе. Философ и писатель Александр Секацкий в лекции «Справедливость и революция: версия пролетариата» рассмотрит ограничения и пределы индивидуалистической этики и возможные способы их преодоления. Литератор и историк Кирилл Кобрин на примере шерлокианы расскажет о том, как появление жанра детектива связано с рождением эпохи модерна. Историк кино и переводчик Наталья Рябчикова выступит с лекцией «Сергей Эйзенштейн, его биография и его биографы».

Помимо лекций во втором лектории пройдут круглые столы. На одном из них культуролог Дарья Журкова, редактор серии «Культура повседневности» издательства «Новое литературное обозрение» Лев Оборин, музыковед Марина Раку и публицист Юрий Сапрыкин обсудят роль музыки в повседневной жизни. Вторая дискуссия будет посвящена документальной прозе в России, Швейцарии, Германии и Польше, а также границе между художественным и документальным текстом в современной литературе. В ней примут участие швейцарский писатель Дмитрий Гавриш, польский литератор Анджей Стасюк и главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов. Важной частью программы станет презентация книги Дмитрия Гавриша «Дождя не ждите. Репортажи», выпущенной специально к фестивалю издательством «Смена» при поддержке Швейцарского совета по культуре Pro Helvetia.

Фудкорт, детская программа, выставки

Во время фестиваля будут работать фудкорт и детский лекторий с образовательными и творческими мастер-классами. Помимо этого посетители фестиваля смогут бесплатно увидеть все выставки, проходящие в Центре современной культуры «Смена».

Параллельная программа фестиваля

За пределами «Смены» параллельно с основной программой пройдет два события — концерт Александра Маноцкова и читка пьесы Дороты Масловской «МыДетиСети». Современный российский композитор Александр Маноцков пишет музыку для очень разнообразных составов исполнителей. Концерт, который пройдет 19 июня в Евангелической Лютеранской Церкви Святой Екатерины (Карла Маркса, 26), будет посвящён исключительно его музыке для струнных во всевозможных конфигурациях -— от соло до полного струнного оркестра. В тот же день в творческой лаборатории «Угол» пройдет читка пьесы Дороты Масловской, в основе которой лежит монолог 17-летней девушки из поколения Y, в жизни которого важнейшую роль играют цифровые технологии.

Расписание фестиваля можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.

Место проведения: Центр современной культуры «Смена» (Казань, ул. Бурхана Шахиди, 7)

Вход бесплатный

Часы работы ярмарки:

18 июня, суббота, 14:00-20:00

19 июня, воскресенье, 12:00-20:00

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Контакт для посетителей: +7 (843) 249-50-23 — Центр современной культуры «Смена»