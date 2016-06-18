18 июня 2016

Летний книжный фестиваль

Летний книжный фестиваль

Летний книжный фестиваль, организованный Центром современной культуры «Смена» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Фонда поддержки современного искусства «Живой город», Швейцарского совета по культуре Pro Helvetia и Польского культурного центра в Москве, состоится в Казани 18 и 19 июня 2016 года. Ядром фестиваля традиционно станет книжная ярмарка, в которой примут участие более 80 крупных и малых российских издательств и книготорговых компаний. На стендах будет представлена художественная, публицистическая, научная, научно-популярная, документальная и детская литература дешевле, чем в магазинах. Во время ярмарки представители издательств расскажут посетителям фестиваля о новинках и помогут профессиональными рекомендациями.

Образовательная программа

Еще одна важная часть фестиваля — образовательная программа. Она включает в себя лекции, встречи и круглые столы, посвященные ярким событиям и актуальным процессам, происходящим в отечественной и мировой культуре. В них примут участие издатели, писатели, переводчики, поэты, литературные критики, социальные ученые и публицисты из России, Польши и Швейцарии.

На протяжении всего фестиваля одновременно будут работать две лекционные площадки. Первый лекторий — тематический. 18 июня там пройдут события, организованные «Сменой» совместно с издательским домом «Новое литературное обозрение». В частности, главный редактор издательского дома и историк культуры Ирина Прохорова прочтет лекцию «Ментальная карта Родины: художественное освоение пространства», в которой обсудит литературный жанр травелога в современном контексте. Поэт, переводчик и редактор издательства Лев Оборин выступит с темой «Как говорить о повседневном и делать рутину интересной? Опыт серии „Культура повседневности"». Затем в лектории пройдет встреча с социальным Алексеем Юрчаком, антропологом из Калифорнийского университета в Беркли и лауреатом премии «Просветитель», на тему «Как говорить об обвале СССР?», посвященная его книге «Это было навсегда, пока не кончилось». В завершение первого дня фестиваля здесь состоится творческая встреча с польской писательницей и драматургом Доротой Масловской под названием «У нас все хорошо». Она пройдет при поддержке Польского культурного центра в Москве, а модератором выступит директор центра Дариуш Клеховский.

Мероприятия, которые пройдут в первом лектории 19 июня, продолжат совместный цикл лекций «Теории современности», который «Смена» и интернет-издание «Инде» организуют с марта 2016 года. Социолог и издатель Александр Бикбов выступит с лекцией о том, как культура реагирует на повсеместное внедрение современных технологий. Культуролог и музыкант Дарья Журкова прочтет лекцию «Убийственная сила классической музыки: мир насилия и высокого искусства в современном кинематографе». Известный публицист и бывший главный редактор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин в лекции «Поп-культура нового тысячелетия: вечное возвращение или новости без нового» расскажет о том, почему нам кажется, что в искусстве и массовой культуре ничего не меняется. Лекция «Умерло ли кино? Зрительский опыт в XXI веке» Антона Долина — кинокритика и обозревателя телепередачи «Вечерний Ургант» — будет посвящена тому, почему кинотеатры до сих пор популярны и при этом продолжает существовать авторское кино, в котором взят курс на презрение к прокатным форматам.

Мероприятия во втором лектории, в отличие от первого, не будут сфокусированы на конкретной теме. Музыковед Марина Раку прочтет лекцию о том, как музыкальная классика существовала и интерпретировалась в советском кинематографе. Философ и писатель Александр Секацкий в лекции «Справедливость и революция: версия пролетариата» рассмотрит ограничения и пределы индивидуалистической этики и возможные способы их преодоления. Литератор и историк Кирилл Кобрин на примере шерлокианы расскажет о том, как появление жанра детектива связано с рождением эпохи модерна. Историк кино и переводчик Наталья Рябчикова выступит с лекцией «Сергей Эйзенштейн, его биография и его биографы».

Помимо лекций во втором лектории пройдут круглые столы. На одном из них культуролог Дарья Журкова, редактор серии «Культура повседневности» издательства «Новое литературное обозрение» Лев Оборин, музыковед Марина Раку и публицист Юрий Сапрыкин обсудят роль музыки в повседневной жизни. Вторая дискуссия будет посвящена документальной прозе в России, Швейцарии, Германии и Польше, а также границе между художественным и документальным текстом в современной литературе. В ней примут участие швейцарский писатель Дмитрий Гавриш, польский литератор Анджей Стасюк и главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов. Важной частью программы станет презентация книги Дмитрия Гавриша «Дождя не ждите. Репортажи», выпущенной специально к фестивалю издательством «Смена» при поддержке Швейцарского совета по культуре Pro Helvetia.

Фудкорт, детская программа, выставки

Во время фестиваля будут работать фудкорт и детский лекторий с образовательными и творческими мастер-классами. Помимо этого посетители фестиваля смогут бесплатно увидеть все выставки, проходящие в Центре современной культуры «Смена».

Параллельная программа фестиваля

За пределами «Смены» параллельно с основной программой пройдет два события — концерт Александра Маноцкова и читка пьесы Дороты Масловской «МыДетиСети». Современный российский композитор Александр Маноцков пишет музыку для очень разнообразных составов исполнителей. Концерт, который пройдет 19 июня в Евангелической Лютеранской Церкви Святой Екатерины (Карла Маркса, 26), будет посвящён исключительно его музыке для струнных во всевозможных конфигурациях -— от соло до полного струнного оркестра. В тот же день в творческой лаборатории «Угол» пройдет читка пьесы Дороты Масловской, в основе которой лежит монолог 17-летней девушки из поколения Y, в жизни которого важнейшую роль играют цифровые технологии.

Расписание фестиваля можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.

Место проведения: Центр современной культуры «Смена» (Казань, ул. Бурхана Шахиди, 7)

Вход бесплатный

Часы работы ярмарки:

18 июня, суббота, 14:00-20:00

19 июня, воскресенье, 12:00-20:00

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Контакт для посетителей: +7 (843) 249-50-23 — Центр современной культуры «Смена»

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