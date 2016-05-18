18 мая 2016

Online-конференция с Олесей Балтусовой

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18 мая в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет помощник президента Республики Татарстан Олеся Балтусова.

Тезисы встречи:

  • 5 лет защиты архитектурных памятников: итоги работы
  • Какие архитектурные памятники Казань увидит в обновленном виде в ближайшее время?
  • Проблемы охраны архитектурных памятников в "уездных" городах: Елабуга, Чистополь


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