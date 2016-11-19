Выступление Ника Вуйчича «Жизнь без границ»





19 ноября 2016 года в рамках Международного спикер-тура Казань посетит всемирно известный мотивационный спикер и меценат Ник Вуйчич. Это уникальное событие в общественно-социальной жизни Татарстана, равное которому трудно себе представить.



Ник Вуйчич – автор книг, издаваемых миллионными тиражами на многих языках, в том числе и русском. Его личность стала во многих странах мира символом любви к людям и жизни, человеческих ценностей, сострадания и гуманизма. Он объездил 45 стран, выступив перед миллионами людей, принял участие в многочисленных ток-шоу, таких, как например «Шоу Опри Уинфри», он снялся в фильме «Цирк бабочек», рассказывающем о людях с ограниченными возможностями. Обнять его посчитали честью семь президентов. Также планируется встреча с президентом нашей республики Миннихановым Р.Н.

Ему 33 года, он успешен, богат, у него счастливая семья. И единственное, что отличает его от остальных успешных людей, это то, что Ник Вуйчич родился с редким наследственным заболеванием, которое лишило его конечностей. Несмотря на это он научился плавать, набирать на компьютере 43 слова в минуту, самостоятельно чистить зубы. И продолжал молиться о чуде, прося Бога о руках и ногах. Но Бог не дал ему чуда. И тогда он понял, что именно в таком виде является чудом для других людей. Сейчас Ник ездит по миру со служением «Жизнь без границ».

Купить билет и узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте.