V выставка загородной, городской и зарубежной недвижимости

15 апреля в ТЦ МЕГА состоится масштабная V выставка недвижимости, организуемая журналом FirstKey.

Гости выставки могут в течение трех дней получить массу полезных контактов, приобрести жилье или земельный участок, получить ответы на интересующие вопросы по различным темам – от ипотеки в новостройке до оформления страхования непосредственно у специалистов.

НЕДВИЖИМОСТЬ: коммерческая, загородная, жилая и нежилая, за рубежом и в Татарстане

Участники выставки: застройщики, ипотечные агентства, инвестиционные фонды, страховые компании, банки

5 ПРИЧИН СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ВЫСТАВКИ

Найти любые проекты жилой и коммерческой недвижимости как в России, так и зарубежом

Получить самую подробную и достоверную информацию о рынке, его участниках, пообщаться с профессионалами

Собрать сведения и принять участие в инвестиционных проектах

Посетить мероприятия деловой программы, рассчитанные на самый широкий круг потребителей как профессионалов, так и конечных покупателей и инвесторов

Узнать самые свежие новости о состоянии рынка недвижимости той или иной страны, оценить инвестицонный потенциал интересующих объектов

УДОБНАЯ ПАРКОВКА

БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Подробнее о выставке можно узнать на официальном сайте мероприятия.