15 апр. 2016

V выставка загородной, городской и зарубежной недвижимости

V выставка загородной, городской и зарубежной недвижимости

15 апреля в ТЦ МЕГА состоится масштабная V выставка недвижимости, организуемая журналом FirstKey.

Гости выставки могут в течение трех дней получить массу полезных контактов, приобрести жилье или земельный участок, получить ответы на интересующие вопросы по различным темам – от ипотеки в новостройке до оформления страхования непосредственно у специалистов.

НЕДВИЖИМОСТЬ: коммерческая, загородная, жилая и нежилая, за рубежом и в Татарстане

Участники выставки: застройщики, ипотечные агентства, инвестиционные фонды, страховые компании, банки

5 ПРИЧИН СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ВЫСТАВКИ

  • Найти любые проекты жилой и коммерческой недвижимости как в России, так и зарубежом
  • Получить самую подробную и достоверную информацию о рынке, его участниках, пообщаться с профессионалами
  • Собрать сведения и принять участие в инвестиционных проектах
  • Посетить мероприятия деловой программы, рассчитанные на самый широкий круг потребителей как профессионалов, так и конечных покупателей и инвесторов
  • Узнать самые свежие новости о состоянии рынка недвижимости той или иной страны, оценить инвестицонный потенциал интересующих объектов

УДОБНАЯ ПАРКОВКА

БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Подробнее о выставке можно узнать на официальном сайте мероприятия.

Контакты

Место проведения: г. Казань, ТЦ «МЕГА» (Проспект Победы, 141), зона фуд-корта

Телефон для справок: (843) 267-22-29
e-mail: firstkazan@mail.ru

Сайт мероприятия www.kazanexpo.com
Источник : http://realnoevremya.ru/today/27853

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