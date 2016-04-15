V выставка загородной, городской и зарубежной недвижимости

15 апреля в ТЦ МЕГА состоится масштабная V выставка недвижимости, организуемая журналом FirstKey.
Гости выставки могут в течение трех дней получить массу полезных контактов, приобрести жилье или земельный участок, получить ответы на интересующие вопросы по различным темам – от ипотеки в новостройке до оформления страхования непосредственно у специалистов.
НЕДВИЖИМОСТЬ: коммерческая, загородная, жилая и нежилая, за рубежом и в Татарстане
Участники выставки: застройщики, ипотечные агентства, инвестиционные фонды, страховые компании, банки
5 ПРИЧИН СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ВЫСТАВКИ
УДОБНАЯ ПАРКОВКА
БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Подробнее о выставке можно узнать на официальном сайте мероприятия.
Место проведения: г. Казань, ТЦ «МЕГА» (Проспект Победы, 141), зона фуд-корта
Телефон для справок: (843) 267-22-29
e-mail: firstkazan@mail.ru
Сайт мероприятия www.kazanexpo.com
Источник : http://realnoevremya.ru/today/27853
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