13 апр. 2016

Дмитрий Потапенко «Антикризисный тур»

Дмитрий Потапенко «Антикризисный тур»

13 апреля в Отеле «Мираж» состоится встреча с Дмитрием Потапенко в рамках его «Антикризисного тура».

ДМИТРИЙ ПОТАПЕНКО
управляющий партнер Management Development Group

«Хирург» сетевого бизнеса. Дмитрий – бывший управляющий сетью «Пятёрочка» в ЦФО, а сейчас - владелец 12 розничных и 8 ресторанных сетей. У него есть бизнес в Чехии, Болгарии, Бельгии, Китае и, конечно, в России. Славится своими резкими высказываниями. С уверенностью можно сказать, что на сегодня – самая яркая фигура в российском бизнесе. Немногие предприниматели расскажут о бизнесе в России, о подводных камнях бизнеса, о жизни предпринимателя столь же откровенно, как это делает Дмитрий.

Темы:

  • Стратегия и тактика развития на турбулентном рынке
  • Продажи и маркетинг в кризис
  • Что нам делать ближайшие 5-7 лет
  • Откровенно об экономике и бизнесе
  • Оптимизация издержек в кризис

Для кого мероприятие ?

  • Собственники бизнеса
  • Руководители всех уровней
  • Стартаперы

Расписание

  • 9:30 — 10:00— регистрация
  • 10:00 — 12:30— I часть
  • 12:30 — 13:00— кофе-брейк
  • 13:00 — 15:00— II часть
  • 15:30 — 17:00— VIP ужин
Участие платное. Подробная информация о мероприятии доступна на сайте.

Контактный телефон: +7 925 288-69-59

Место проведения: Отель Мираж, Mirage Hotel (г. Казань, ул. Московская, 5)

Контакты

Контактный телефон: +7 925 288-69-59

Место проведения: Отель Мираж, Mirage Hotel (г. Казань, ул. Московская, 5)

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