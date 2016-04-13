Дмитрий Потапенко «Антикризисный тур»

13 апреля в Отеле «Мираж» состоится встреча с Дмитрием Потапенко в рамках его «Антикризисного тура».
ДМИТРИЙ ПОТАПЕНКО
управляющий партнер Management Development Group
«Хирург» сетевого бизнеса. Дмитрий – бывший управляющий сетью «Пятёрочка» в ЦФО, а сейчас - владелец 12 розничных и 8 ресторанных сетей. У него есть бизнес в Чехии, Болгарии, Бельгии, Китае и, конечно, в России. Славится своими резкими высказываниями. С уверенностью можно сказать, что на сегодня – самая яркая фигура в российском бизнесе. Немногие предприниматели расскажут о бизнесе в России, о подводных камнях бизнеса, о жизни предпринимателя столь же откровенно, как это делает Дмитрий.
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Расписание
Контактный телефон: +7 925 288-69-59
Место проведения: Отель Мираж, Mirage Hotel (г. Казань, ул. Московская, 5)
Контактный телефон: +7 925 288-69-59
Место проведения: Отель Мираж, Mirage Hotel (г. Казань, ул. Московская, 5)
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