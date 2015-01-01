Россия — Исламский мир: KazanForum-2026

12-17 мая в Казани на территории Kazan Expo состоится XVII Международный экономический форум.
Главная федеральная площадка экономического взаимодействия России со странами исламского мира. Форум проводится с 2009 года при поддержке Правительства РФ и Республики Татарстан.
Участники форума — официальные делегации стран ОИС, руководители российских и зарубежных компаний, инвесторы, эксперты в области международной торговли и исламских финансов. По итогам 2025 года форум собрал более 8400 участников, 500 представителей СМИ и провел 200 мероприятий.
Основные темы форума:
