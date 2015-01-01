28 по 30 мая в Москве пройдет международный фестиваль по кибербезопасности и технологиям «PHDays Fest».
В программе фестиваля:
В 2025 году киберфестиваль прошел в «Лужниках» и объединил 150 тысяч человек из 40 стран мира.
В.О. 18+
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.