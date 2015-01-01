28 май 2026

Международный фестиваль по кибербезопасности и технологиям «PHDays Fest»

28 по 30 мая в Москве пройдет международный фестиваль по кибербезопасности и технологиям «PHDays Fest».

В программе фестиваля:

  • Доклады и дискуссии: экспертиза по кибербезу и ИТ со всего мира;
  • Стенды: решения в сфере ИТ и ИБ, обучение в вузах и стажировки;
  • Хакерские конкурсы для начинающих, профи и энтузиастов;
  • Воркшопы с практикующими экспертами;
  • Positive Labs: лаборатория исследований и разработки устройств;
  • Развлечения для участников и гостей фестиваля: концерты, игры, квесты, кино.

В 2025 году киберфестиваль прошел в «Лужниках» и объединил 150 тысяч человек из 40 стран мира.

