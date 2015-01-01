07 апр 2026

Московский Экономический Форум

С 7 по 8 апреля в Москве пройдет Московский Экономический Форум. Площадка форума станет местом встречи экономистов, промышленников, предпринимателей, ученых и деятелей культуры.

Основная цель форума — создание условий для комплексного развития российской цивилизации путем созидательного подхода в экономике и социуме. Некоторые темы форума:

  • Какая идеология нужна России для укрепления национального единства и развития;
  • Как развивать отечественное производство;
  • Как развивать сельское хозяйство и укреплять фермерство;
  • Как выстраивать выгодное партнерство в рамках БРИКС;
  • Какие проекты развивать в России и экспортировать в страны мира.

