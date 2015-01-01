С 7 по 8 апреля в Москве пройдет Московский Экономический Форум. Площадка форума станет местом встречи экономистов, промышленников, предпринимателей, ученых и деятелей культуры.
Основная цель форума — создание условий для комплексного развития российской цивилизации путем созидательного подхода в экономике и социуме. Некоторые темы форума:
В.О. 18+
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.