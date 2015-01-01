KazanEnergyExpo-2026

1-3 апреля в Казани на территории Kazan Expo состоится специализированная выставка энергетического оборудования и технологий. KazanEnergyExpo — крупнейшая региональная выставка энергетической отрасли (ранее TatEnergyExpo), объединяющая ведущих российских и международных специалистов для демонстрации инновационных решений в области генерации, распределения и сбережения энергоресурсов.
Ключевые тематические разделы:
