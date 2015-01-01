01 апр 2026

KazanEnergyExpo-2026

1-3 апреля в Казани на территории Kazan Expo состоится специализированная выставка энергетического оборудования и технологий. KazanEnergyExpo — крупнейшая региональная выставка энергетической отрасли (ранее TatEnergyExpo), объединяющая ведущих российских и международных специалистов для демонстрации инновационных решений в области генерации, распределения и сбережения энергоресурсов.

Ключевые тематические разделы:

  • Традиционная и возобновляемая энергетика;
  • Энергомашиностроение и оборудование;
  • Энергосберегающие технологии;
  • Электротехника и светотехника;
  • Системы газоснабжения и теплоэнергетики;
  • Цифровизация и автоматизация энергообъектов.

