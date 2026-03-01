Восьмая конференция «Собственное производство как конкурентное преимущество торговой сети» состоится в Москве 25 и 26 марта.
Как превратить собственное производство (СП) из центра затрат в драйвер роста трафика и лояльности? Ответ на этот вопрос восьмой год подряд ищут участники профильной конференции, которая объединяет лидеров федерального и регионального ритейла, фабрик-кухонь и экспертов рынка food-tech.
В этом году конференция пройдет уже в пятый раз на площадке крупнейшего кластера индустрии питания — Modern Bakery | Confex | GOTOVO. Два дня интенсивной работы будут посвящены анализу текущих стратегий развития СТМ, fresh-направлений и готовой еды в условиях меняющегося рынка.
Ключевые темы 2026:
Участников ждут открытые дискуссии с владельцами сетей, предметные доклады руководителей СП, технологические обзоры от стратегических партнеров (фирма «1С» и компания 4RM), а также практические мастер-классы.
В.О. 18+
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.