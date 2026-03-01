Конференция «Собственное производство как конкурентное преимущество торговой сети»

Восьмая конференция «Собственное производство как конкурентное преимущество торговой сети» состоится в Москве 25 и 26 марта.

Как превратить собственное производство (СП) из центра затрат в драйвер роста трафика и лояльности? Ответ на этот вопрос восьмой год подряд ищут участники профильной конференции, которая объединяет лидеров федерального и регионального ритейла, фабрик-кухонь и экспертов рынка food-tech.

В этом году конференция пройдет уже в пятый раз на площадке крупнейшего кластера индустрии питания — Modern Bakery | Confex | GOTOVO. Два дня интенсивной работы будут посвящены анализу текущих стратегий развития СТМ, fresh-направлений и готовой еды в условиях меняющегося рынка.

Ключевые темы 2026:

Антикризисные стратегии: какие решения оказались наиболее выигрышными

Баланс между производственными компетенциями и розничными продажами.

Аналитика, кейсы и обзоры оборудования для категорий с коротким сроком годности.

Участников ждут открытые дискуссии с владельцами сетей, предметные доклады руководителей СП, технологические обзоры от стратегических партнеров (фирма «1С» и компания 4RM), а также практические мастер-классы.



В.О. 18+