С 20 по 22 мая в Москве состоится X Всероссийский водный конгресс. Мероприятие учреждено в рамках Года Экологии в России, объявленного Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. №7 «О проведении в Российской Федерации Года Экологии».
Форум ежегодно проходит под патронатом спецпредставителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и по поручению Правительства Российской Федерации.
Целью конгресса является объединение всех заинтересованных министерств, ведомств и отраслей водопользования на одной площадке для формирования консолидированных решений по комплексному использованию водных ресурсов, устойчивому развитию водохозяйственного комплекса, сохранению и оздоровлению водного фонда страны.
В рамках Всероссийского водного конгресса ежегодно проходит водохозяйственная выставка — «VODEXPO». На её площадке представлены крупнейшие отраслевые инжиниринговые, строительные и проектные организации, производители и поставщики промышленного оборудования для всех сфер водопользования.
Ключевой задачей VODEXPO является демонстрация современных технологий и цифровых решений для развития водохозяйственного комплекса страны, реализации проектов по защите, оздоровлению и рациональному использованию водных ресурсов, выполнению мероприятий по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений, мелиоративных систем, портовой инфраструктуры, объектов гидроэнергетики, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
В.О. 18+
