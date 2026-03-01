Саммит WorldFood Summit & Нильсен Академия

16–18 марта в Москве, в Центре событий РБК, состоится WorldFood Summit & Нильсен Академия — ежегодное деловое мероприятие, объединяющее топ‑менеджеров розничных сетей, руководителей компаний‑производителей продовольственных товаров, а также ведущих аналитиков FMCG‑рынка.
Участие в саммите позволит производителям системно подойти к управлению долей брендов в ритейле за счёт запуска новых продуктов и брендов. Представители ритейл‑сетей получат возможность углубить навыки работы с аналитикой розничной торговли и изучить практики управления ассортиментом и продажами в условиях меняющегося спроса.
Эксперты Нильсен и ICMR подготовят более 6 часов эксклюзивной аналитики о российском FMCG‑рынке, поведении потребителей и ключевых драйверах роста в 2026 году.
Среди спикеров аналитического блока:
Специальные гости:
В 2026 году в рамках саммита будет представлен расширенный формат B2B‑переговоров с ритейл‑сетями. Переговоры формируются по категориям и бизнес‑интересам сторон и охватывают ключевые направления ассортимента: готовая еда, молочная и мясная продукция, кондитерские изделия, бакалея, снеки, специи и другие категории.
В.О. 18+
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.