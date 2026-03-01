Саммит WorldFood Summit & Нильсен Академия

16–18 марта в Москве, в Центре событий РБК, состоится WorldFood Summit & Нильсен Академия — ежегодное деловое мероприятие, объединяющее топ‑менеджеров розничных сетей, руководителей компаний‑производителей продовольственных товаров, а также ведущих аналитиков FMCG‑рынка.

Участие в саммите позволит производителям системно подойти к управлению долей брендов в ритейле за счёт запуска новых продуктов и брендов. Представители ритейл‑сетей получат возможность углубить навыки работы с аналитикой розничной торговли и изучить практики управления ассортиментом и продажами в условиях меняющегося спроса.

Эксперты Нильсен и ICMR подготовят более 6 часов эксклюзивной аналитики о российском FMCG‑рынке, поведении потребителей и ключевых драйверах роста в 2026 году.

Среди спикеров аналитического блока:

Константин Локтев, исполнительный директор, Нильсен, «Тренды российского ритейла 2026»;

Светлана Боброва, директор по продажам, Нильсен, «Точки роста рынка и рейтинг топ‑брендов 2025»;

Марина Волкова, директор по аналитике и консалтингу, Нильсен, «Лучшие продуктовые запуски 2025 года»;

Елена Самодурова, директор департамента, отдел продаж потребительской панели, ICMR, «Изменения в поведении покупателей и их влияние на стратегии производителей».

Специальные гости:

Николай Попович, член совета управляющих «ВкусВилл», «Клиентократия. Новый подход к управлению на примере ВкусВилл»;

Игорь Манн, один из известных маркетеров России, автор и издатель, «Маркетинг, увеличивающий продажи».

В 2026 году в рамках саммита будет представлен расширенный формат B2B‑переговоров с ритейл‑сетями. Переговоры формируются по категориям и бизнес‑интересам сторон и охватывают ключевые направления ассортимента: готовая еда, молочная и мясная продукция, кондитерские изделия, бакалея, снеки, специи и другие категории.



