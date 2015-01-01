Конференция «ЦИПР»

С 19 по 24 мая в Нижнем Новгороде пройдет конференция «Цифровая индустрия промышленной России» — представительное деловое мероприятие, входящее в пятерку крупнейших мероприятий в области цифровой экономики в России.



На протяжении многих лет конференция является ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики. ЦИПР — это место встречи лидеров рынка и трансляции лучших практик, технологий и идей.

Конференция объединяет ведущих акторов цифровой экономики со стороны крупного и среднего бизнеса, стартап сообщества, науки и цифрового искусства.

ЦИПР — экспертная площадка для обсуждения новых инициатив и предложений. ЦИПР также является площадкой проведения хакатонов, питчинг-сессийи выставки NFT-искусства.