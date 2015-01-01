Выставка UzFood 2026

Международная выставка «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2026» отмечает свой 25-летний юбилей. Мероприятие пройдёт с 1 по 3 апреля 2026 года в НВК «Узэкспоцентр», Ташкент, Узбекистан, и соберёт ведущих производителей, поставщиков и дистрибьюторов со всего мира, а также ключевых игроков розничной торговли Узбекистана и Российской Федерации.
Выставка даст возможность участникам получить максимальный охват сетей за три дня, провести личные встречи с категорийными менеджерами, презентовать конкурентные преимущества продукции и обсудить условия поставок напрямую с лицами, принимающими решения.
В 2025 году более 10 ведущих ритейлеров Узбекистана провели свыше 1 000 переговоров с поставщиками и заключили ряд крупных контрактов.
Подготовка к UzFood 2026 началась еще в ходе проведения выставки этого года, так как большинство экспонентов и ритейлеров выразили свое удовлетворение работой на выставке и запланировали участие в следующем году. Ожидается ещё более масштабная программа — вдвое больше встреч и участие международных сетей.
Отдельного внимания заслуживает специализированный раздел O’ZuPACK, где ежегодно демонстрируется широкий спектр решений для упаковочного производства: фасовочно-упаковочные линии, оборудование для гибкой и термоусадочной упаковки, тара, системы розлива и другое.
На протяжении 25 лет UzFood формирует тренды рынка, привлекает инвестиции и способствует внедрению инноваций. В 2026 году выставка вновь станет площадкой для роста пищевой индустрии и развития современного ритейла в Узбекистане. На выставке экспонируется не только широчайший ассортимент продуктов питания, но и ингредиенты, оборудование, технологии производства и многое другое.
В.О. 18+
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.