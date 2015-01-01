Выставка UzFood 2026

Международная выставка «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2026» отмечает свой 25-летний юбилей. Мероприятие пройдёт с 1 по 3 апреля 2026 года в НВК «Узэкспоцентр», Ташкент, Узбекистан, и соберёт ведущих производителей, поставщиков и дистрибьюторов со всего мира, а также ключевых игроков розничной торговли Узбекистана и Российской Федерации.

Выставка даст возможность участникам получить максимальный охват сетей за три дня, провести личные встречи с категорийными менеджерами, презентовать конкурентные преимущества продукции и обсудить условия поставок напрямую с лицами, принимающими решения.

В 2025 году более 10 ведущих ритейлеров Узбекистана провели свыше 1 000 переговоров с поставщиками и заключили ряд крупных контрактов.

Подготовка к UzFood 2026 началась еще в ходе проведения выставки этого года, так как большинство экспонентов и ритейлеров выразили свое удовлетворение работой на выставке и запланировали участие в следующем году. Ожидается ещё более масштабная программа — вдвое больше встреч и участие международных сетей.



Отдельного внимания заслуживает специализированный раздел O’ZuPACK, где ежегодно демонстрируется широкий спектр решений для упаковочного производства: фасовочно-упаковочные линии, оборудование для гибкой и термоусадочной упаковки, тара, системы розлива и другое.

На протяжении 25 лет UzFood формирует тренды рынка, привлекает инвестиции и способствует внедрению инноваций. В 2026 году выставка вновь станет площадкой для роста пищевой индустрии и развития современного ритейла в Узбекистане. На выставке экспонируется не только широчайший ассортимент продуктов питания, но и ингредиенты, оборудование, технологии производства и многое другое.

