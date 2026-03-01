16 мар 2026

Форум «Здоровое Общество»

С 16 по 17 марта в Москве пройдет форум, объединяющий мир технологий и индустрию здоровья — «Здоровое общество». Форум станет площадкой для открытого диалога лидеров индустрии здоровья, власти, бизнеса, НКО.

    Темы форума:

    • Инновации и здоровьесберегающие технологии;
    • Популяризация культуры здорового образа жизни;
    • Будущее цифровых экосистем здоровья;
    • Ментальное здоровье: нейромедицина и нейронутрициология;
    • Биомедицинские и когнитивные технологии будущего;
    • Создание здоровьесберегающей среды;
    • Инновации в лечении и профилактике заболеваний;
    • Технологическое предпринимательство в медицине.

