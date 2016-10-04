VI Петербургский Международный Газовый Форум (ПМГФ-2016)

Газовый форум – ведущая площадка для обсуждения актуальных проблем отрасли. Решения, принятые лидерами индустрии по итогам дискуссий, напрямую влияют на формирование глобального газового рынка.

Участники Форума – топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных институтов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.

Официальную поддержку проекту оказывают федеральные и региональные органы власти: Министерство энергетики РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ, Правительство Санкт-Петербурга, а также зарубежные и российские отраслевые ассоциации.

Концентрация на одной площадке представителей органов государственной власти, ключевых игроков международного и российского бизнес-сообществ и представителей научно-исследовательских структур и проектных институтов позволяет во всестороннем диалоге обсуждать мировые тенденции и государственную политику в газовой отрасли, приоритетные отраслевые проекты и многие другие актуальные темы.

Петербургский Международный Газовый Форум ведет свою историю с 2011 года.Приоритетная задача Форума – создание площадки для эффективного взаимодействия лидеров газовой индустрии. Форум по праву можно назвать уникальным для России газовым мероприятием: помимо широкой выставочной программы, ПМГФ из года в год демонстрирует содержательную и актуальную конгрессную часть.

Уникальные преимущества проекта

1. Консолидация тематик выставочной и конгрессной программ:

Диалог между мировыми газовыми компаниями и ключевыми партнерами;

Выработка стратегических решений;

Демонстрация современных технологий и интеллектуального ресурса отрасли.

2. Площадка для взаимодействия лидеров отрасли:

Участники форума – топ-менеджеры крупнейших отраслевых компаний, отвечающие за принятие решений в своей организации;

99% посетителей – отраслевые специалисты.

3. Место проведения – конгрессно-выставочный центр ЭКСПОФОРУМ – современная площадка для международного общения, сотрудничества и обмена передовым опытом

ПМГФ-2015

Площадь выставочной экспозиции – более 25 000 м2;

Свыше 8000 посетителей-специалистов;

420 экспонентов и более 2 500 делегатов из 29 стран;

Общее количество мероприятий деловой программы: 45;

Количество заслушанных докладов: 410;

Более 200 журналистов из российских и зарубежных СМИ.

Форматы участия

Делегат

Докладчик

Экспонент

Партнер/Спонсор

Посетитель

Контактная информация

Информация для участников: +7 (812) 240 40 40, доб. 127

Информация для партнеров, спонсоров, информационных партнеров и СМИ: +7 (812) 240 40 40, доб. 122

e-mail: gf@expoforum.ru

Официальный сайт мероприятия