04 окт. 2016

VI Петербургский Международный Газовый Форум (ПМГФ-2016)

VI Петербургский Международный Газовый Форум (ПМГФ-2016)

Газовый форум – ведущая площадка для обсуждения актуальных проблем отрасли. Решения, принятые лидерами индустрии по итогам дискуссий, напрямую влияют на формирование глобального газового рынка.

Участники Форума – топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных институтов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.

Официальную поддержку проекту оказывают федеральные и региональные органы власти: Министерство энергетики РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ, Правительство Санкт-Петербурга, а также зарубежные и российские отраслевые ассоциации.

Концентрация на одной площадке представителей органов государственной власти, ключевых игроков международного и российского бизнес-сообществ и представителей научно-исследовательских структур и проектных институтов позволяет во всестороннем диалоге обсуждать мировые тенденции и государственную политику в газовой отрасли, приоритетные отраслевые проекты и многие другие актуальные темы.

Петербургский Международный Газовый Форум ведет свою историю с 2011 года.Приоритетная задача Форума – создание площадки для эффективного взаимодействия лидеров газовой индустрии. Форум по праву можно назвать уникальным для России газовым мероприятием: помимо широкой выставочной программы, ПМГФ из года в год демонстрирует содержательную и актуальную конгрессную часть.

Уникальные преимущества проекта

1. Консолидация тематик выставочной и конгрессной программ:

  • Диалог между мировыми газовыми компаниями и ключевыми партнерами;
  • Выработка стратегических решений;
  • Демонстрация современных технологий и интеллектуального ресурса отрасли.

2. Площадка для взаимодействия лидеров отрасли:

  • Участники форума – топ-менеджеры крупнейших отраслевых компаний, отвечающие за принятие решений в своей организации;
  • 99% посетителей – отраслевые специалисты.

3. Место проведения – конгрессно-выставочный центр ЭКСПОФОРУМ – современная площадка для международного общения, сотрудничества и обмена передовым опытом

ПМГФ-2015

  • Площадь выставочной экспозиции – более 25 000 м2;
  • Свыше 8000 посетителей-специалистов;
  • 420 экспонентов и более 2 500 делегатов из 29 стран;
  • Общее количество мероприятий деловой программы: 45;
  • Количество заслушанных докладов: 410;
  • Более 200 журналистов из российских и зарубежных СМИ.

Форматы участия

  • Делегат
  • Докладчик
  • Экспонент
  • Партнер/Спонсор
  • Посетитель

Контактная информация

Информация для участников: +7 (812) 240 40 40, доб. 127
Информация для партнеров, спонсоров, информационных партнеров и СМИ: +7 (812) 240 40 40, доб. 122
e-mail: gf@expoforum.ru
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