VI Петербургский Международный Газовый Форум (ПМГФ-2016)

Газовый форум – ведущая площадка для обсуждения актуальных проблем отрасли. Решения, принятые лидерами индустрии по итогам дискуссий, напрямую влияют на формирование глобального газового рынка.
Участники Форума – топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных институтов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.
Официальную поддержку проекту оказывают федеральные и региональные органы власти: Министерство энергетики РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ, Правительство Санкт-Петербурга, а также зарубежные и российские отраслевые ассоциации.
Концентрация на одной площадке представителей органов государственной власти, ключевых игроков международного и российского бизнес-сообществ и представителей научно-исследовательских структур и проектных институтов позволяет во всестороннем диалоге обсуждать мировые тенденции и государственную политику в газовой отрасли, приоритетные отраслевые проекты и многие другие актуальные темы.
Петербургский Международный Газовый Форум ведет свою историю с 2011 года.Приоритетная задача Форума – создание площадки для эффективного взаимодействия лидеров газовой индустрии. Форум по праву можно назвать уникальным для России газовым мероприятием: помимо широкой выставочной программы, ПМГФ из года в год демонстрирует содержательную и актуальную конгрессную часть.
Уникальные преимущества проекта
1. Консолидация тематик выставочной и конгрессной программ:
2. Площадка для взаимодействия лидеров отрасли:
3. Место проведения – конгрессно-выставочный центр ЭКСПОФОРУМ – современная площадка для международного общения, сотрудничества и обмена передовым опытом
ПМГФ-2015
Форматы участия
Контактная информация
Информация для участников: +7 (812) 240 40 40, доб. 127
Информация для партнеров, спонсоров, информационных партнеров и СМИ: +7 (812) 240 40 40, доб. 122
e-mail: gf@expoforum.ru
Официальный сайт мероприятия
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