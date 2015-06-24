Международные Дни поля в Поволжье 2015

«Дни поля» – это инновационная платформа для современного растениеводства, которая открывает работникам сельского хозяйства самые лучшие возможности для получения новых знаний. В целях выполнения задач по обеспечению устойчивого производства, выставка подобного формата дает возможность аграриям развивать свою деятельность с перспективой на будущее.

Широкий диапазон тематик представлен в разделе «растениеводство». На делянках Опытного поля экспоненты представят свои технологии выращивания сельскохозяйственных культур. Более того, компании, организации и научно-исследовательские институты наглядно продемонстрируют влияние тех или иных удобрений и средств защиты на растения в процессе их выращивания.

Достойным дополнением выставки-форума являются разделы «Стационарный показ техники» и «Индивидуальная демонстрация техники в работе». В рамках данных разделов профессионалы смогут ознакомиться с широким спектром функциональных возможностей различных машин и систем.

Всесторонняя техническая программа по направлениям «Растениеводство» и «Сельскохозяйственная техника» гарантирует широкое информативное содержание.

Современные сорта культур, новейшие средства производства, передовые технологии возделывания, наглядная демонстрация сельскохозяйственной техники в полевых условиях, а также последние научные разработки – вот что делает выставку - форум «Международные Дни поля в Поволжье» уникальным проектом.

Структура выставки

Опытное поле

На Опытном поле будут представлены возделанные озимые и яровые, новые сорта всех значимых культур, а также семена возделанных культур. Кроме того, участники выставки – компании, организации и научные институты – представят другие продукты и решения для растениеводства, включая удобрения, средства защиты растений, и различные технологии выращивания культур.

Опытное поле делится на делянки по 500 кв. метров, что создает наиболее оптимальные условия для наглядной демонстрации процессов выращивания культур.

Кампус

На Кампусе компании могут представлять свои продукты, технологии и услуги в павильоне-шатре или на открытой площадке. Стенды в павильоне-шатре подходят для экспонентов, которые предпочитают те же условия, что в стационарных выставочных павильонах. На открытой площадке Кампуса (на траве) для работы с посетителями можно разместить палатки, фургоны и микроавтобусы. На Кампусе экспоненты могут представить малогабаритные сельскохозяйственные машины, продукты и технологии для растениеводства и животноводства. Максимальный размер стенда на открытой площадке Кампуса составляет 59 кв.м.

Стационарный показ техники

Зона стационарного показа техники – это площадка для стендов-шатров (или палаток) и выставки сельскохозяйственной техники без демонстрации ее функциональных возможностей. По меньшей мере, 1 единица техники должна быть выставлена рядом со стендом экспонента. По правилам безопасности, запрещается приводить технику в действие или демонстрировать ее с включенным двигателем. Таким образом, создаются условия для комфортного общения экспонентов с посетителями. Минимальный размер выставочной площади составляет 60 м².

Индивидуальная демонстрация техники в действии

Данный раздел выставки предусматривает экспозицию техники и демонстрацию ее функциональных возможностей. Открытая площадь размером 300 м² (ширина - 15 м и глубина - 20 м) предназначена для установки палатки для работы с посетителями и экспозиции сельхозтехники. Примыкающая к участку полоса поля, шириной 15 м и длиной 100 м, предназначена для индивидуальной демонстрации техники в действии.

Комментируемая демонстрация техники в действии

Комментируемая демонстрация техники в действии будет посвящена нескольким темам. У посетителей будет возможность посмотреть на технику в действии и сравнить функциональные возможности различных моделей. Весной 2015 г. пройдет конкурсный отбор техники, которая будет принимать участие в комментируемой демонстрации.

Экспоненты выставки «Международные Дни поля в Поволжье»: крупнейшие российские и европейские семеноводческие и селекционные компании, производители средств защиты растений и удобрений, производители сельскохозяйственной техники и приборов, поставщики инновационных решений для земледелия. Свое участие в выставке уже подтвердили такие игроки, как Bayer, Rosevroplant, KWS, Фосагро, Россельхозцентр, Щелково Агрохим, Saatbau Linz,Norika, John Deere, Ростсельмаш, German Seed Alliance, Kuhn, Lely, Wintersteiger, а также крупнейшие дилеры – Сервис Агро, Татагрохимсервис, Проминтел и другие.

Посетители выставки «Международные Дни поля в Поволжье»: более 15000 профессионалов агропромышленного комплекса – руководители и главные специалисты сельскохозяйственных компаний и фермерских хозяйств из Поволжья, России, стран СНГ и Европы. Делегации из регионов России.

Преимущества проекта: инновационный и наглядный формат презентации продуктов и решений, европейский уровень организации и услуг, качественный состав посетителей, эффективное коммуникационное пространство для наработки контактов и укрепления деловых связей, поствыставочный сервис.

«Международные Дни поля в Поволжье». Общий план поля



Место проведения: Республика Татарстан, Лаишевский район, Центральная экспериментальная база ГНУ «ТатНИИСХ» - Наука (экспериментальные поля ГНУ «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»)

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