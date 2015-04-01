XI конкурс "Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан"

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан и Министерство образования и науки Республики Татарстан объявляют о начале приема заявок на XI республиканский конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан».

К участию в конкурсе приглашаются физические лица из Республики Татарстан, регионов Российской Федерации и иностранные граждане.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ



На конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Республики Татарстан.







Цели и задачи конкурса:



повышение инновационного потенциала Республики Татарстан;

стимулирование инновационной научно-исследовательской деятельности ученых, инженерно-технических работников, изобретателей, аспирантов, студентов и школьников;

привлечение молодежи к научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству;

содействие использованию интеллектуального потенциала регионов России, зарубежных стран в решении научно-технических и социально-экономических

создание условий для внедрения в экономику Республики Татарстан инновационных технологий, развития наукоемких производств в целях повышения конкурентоспособности продукции предприятий республики.

Номинации конкурса: «Перспектива», «Инновации в образовании», «Старт инноваций», «Наноимпульс», «Проекты Ассоциации инновационных регионов России», «Лучшее изобретение года», «Социально значимые инновации», «Молодежный инновационный проект».

По результатам Конкурса в зависимости от номинации победителям присуждаются именные премии и стипендии от партнеров Конкурса в размере от 5 000 до 30 000 рублей, а также премии и целевое финансирование от Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан от 25 000 до 220 000 рублей.

Основные критерии конкурсного отбора:



соответствие проекта современному уровню развития науки и техники;

соответствие проекта основным приоритетам социально-экономического развития Республики Татарстан;

возможность коммерциализации проекта.

СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА



I этап (1 апреля - 15 октября) в Академии наук Республики Татарстан, Министерстве образования и науки Республики Татарстан и Представительствах ИВФ РТ осуществляется приём, регистрация и предварительная экспертиза проектов на соответствие требованиям, заявки, поступившие после 15 октября, участвуют в конкурсных процедурах следующего года;



II этап (16 октября - 30 ноября) экспертиза и отбор проектов;



III этап (1 декабря - 31 декабря) утверждение результатов Конкурса и награждение победителей.



Подробнее об условиях участия на сайте.