XI конкурс "Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан"

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан и Министерство образования и науки Республики Татарстан объявляют о начале приема заявок на XI республиканский конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан».
К участию в конкурсе приглашаются физические лица из Республики Татарстан, регионов Российской Федерации и иностранные граждане.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
На конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Республики Татарстан.
Цели и задачи конкурса:
Номинации конкурса: «Перспектива», «Инновации в образовании», «Старт инноваций», «Наноимпульс», «Проекты Ассоциации инновационных регионов России», «Лучшее изобретение года», «Социально значимые инновации», «Молодежный инновационный проект».
По результатам Конкурса в зависимости от номинации победителям присуждаются именные премии и стипендии от партнеров Конкурса в размере от 5 000 до 30 000 рублей, а также премии и целевое финансирование от Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан от 25 000 до 220 000 рублей.
Основные критерии конкурсного отбора:
СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
I этап (1 апреля - 15 октября) в Академии наук Республики Татарстан, Министерстве образования и науки Республики Татарстан и Представительствах ИВФ РТ осуществляется приём, регистрация и предварительная экспертиза проектов на соответствие требованиям, заявки, поступившие после 15 октября, участвуют в конкурсных процедурах следующего года;
II этап (16 октября - 30 ноября) экспертиза и отбор проектов;
III этап (1 декабря - 31 декабря) утверждение результатов Конкурса и награждение победителей.
Подробнее об условиях участия на сайте.
Тел. для справок: (843) 570-39-27
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