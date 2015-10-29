II Научно-практическая конференция «Недобросовестная конкуренция. Проблемы теории и правоприменительной практики»

29 октября 2015 года на базе Учебно-методического центра ФАС России состоится II Всероссийская научно-практическая конференция «Недобросовестная конкуренция. Проблемы теории и правоприменительной практики».

Конференция будет посвящена обсуждению актуальных вопросов современного состояния недобросовестной конкуренции: рассмотрению проблем правоприменения норм конкурентного права и эффективного антимонопольного регулирования в данной сфере, анализу механизмов взаимодействия государственных и региональных структур, а также реального социально-экономического состояния Российской Федерации.

На конференции планируется обозначить перспективы развития законодательства о защите конкуренции и создания условий для успешного функционирования рынков с целью повышения конкурентоспособности товаров, сбалансированности их качества и цены, расширения выбора для потребителя, а также обеспечения равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности юридических и физических лиц в регионах. Работа конференции будет организована по следующим основным направлениям:

запрет недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением исключительного права на средства индивидуализации товара, услуги;

недобросовестная конкуренция при участии в закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд;

практика и проблемы применения статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 №135 «О защите конкуренции».

Приглашаем предпринимателей Республики Татарстан принять участие в данном мероприятии. По результатам конференции будет издан сборник материалов.

Заявки, статьи и тезисы материалов необходимо направлять не позднее 26 октября 2015 года на электронный адрес emc@fas.gov.ru с пометкой в теме письма «заявка _ Ф.И.О.».

По вопросам участия в конференции просим обращаться в оргкомитет по телефонам:

(843) 200 18 20 – Приемная Учебно-методического центра ФАС России;

(843) 236-89-22 – Приемная Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан либо по адресу электронной почты emc@fas.gov.ru