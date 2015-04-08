Форум регионов России 2015

Форум регионов России является деловым мероприятием, на котором собираются представители федеральных и региональных органов власти, бизнес – сообщества, частные и институциональные инвесторы, а также ведущие научные эксперты.



Основной задачей Форума является консолидация работы государственных структур и бизнеса с целью реализации инновационного потенциала субъектов РФ, создания межрегиональной отраслевой интеграции и улучшения делового регионального климата.



Оптимальное функционирование инновационной системы региона зависит от наличия, состояния и уровня развитости ее инновационного потенциала, который, в свою очередь, определяет экономический рост не только отдельно взятого субъекта РФ, но и страны в целом. На сегодняшний день востребованность результатов российских исследований и разработок остается на низком уровне, а созданная инновационная инфраструктура используется недостаточно интенсивно. В современных реалиях без повышения восприимчивости экономики к инновациям, инвестиции в остальные звенья национальной инновационной системы будут характеризовываться низкой отдачей. В этой связи в рамках Форума планируется детально рассмотреть инновационные возможности регионов, продемонстрировать проекты региональных компаний – инноваторов, найти решения по улучшению их взаимодействия с институтами развития и разработать возможные механизмы эффективной инновационной политики регионов в ответ на экономические вызовы времени.



С 2010 года более 5000 человек из 60-ти субъектов РФ приняли участие в Форуме. Форум регионов России имеет шестилетнюю историю, каждый раз собирая ведущих спикеров из России и зарубежа. Важно, что конструктивные решения, предложенные участниками в ходе мероприятия, не остаются без внимания и находят свое практическое применение.



Программа Форума

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