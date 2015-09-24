С 24 по 27 сентября в Центральном Доме Художника состоится ключевое событие на рынке недвижимости - XVI Российский Форум лидеров рынка недвижимости RREF. Форум RREF объединяет в себе выставку жилой, зарубежной и загородной недвижимости «НЕДВИЖИМОСТЬ», деловую программу для профессионалов и покупателей недвижимости, а также российскую премию RREF AWARDS.
RREF – это одна из крупнейших профессиональных площадок для конструктивного диалога представителей власти и бизнеса, на которой лидеры российского и международного рынков недвижимости решают задачи по привлечение инвестиций, запуску и реализации проектов, поиску партнеров, обмену опытом, подводят итоги года.
Аудитория Форума: представители органов государственной и муниципальной власти, российских и зарубежных банковских, финансово-кредитных и инвестиционных структур, девелоперских и строительных организаций, консалтинговых, юридических, страховых, сервисных и управляющих компаний.
Деловая программа осеннего события в 2015 году будет включать в себя более 40 мероприятий для профессионалов, потенциальных покупателей недвижимости и разделена на несколько сегментов рынка недвижимости:
Официальное открытие Форума состоится в 12:00 24 сентября на сцене и продолжится пресс-конференцией. Приглашены к участию представители Правительства г. Москвы, Московской городской думы, Департамента градостроительной политики г. Москвы, Комитета государственного строительного надзора г. Москвы, ДСК №1.
Кульминацией Форума станет Премия RREF AWARDS-2015! Вручаемая 25 сентября, она отметит лучшие проекты доступного и комфортного жилья городской недвижимости Московского региона, объекты загородной недвижимости и успешных профессионалов рынка недвижимости, консультантов, девелоперов и риэлторов.
Ирина Лазарева
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pr@raprivet.ru
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