XVI Российский Форум лидеров рынка недвижимости RREF

С 24 по 27 сентября в Центральном Доме Художника состоится ключевое событие на рынке недвижимости - XVI Российский Форум лидеров рынка недвижимости RREF. Форум RREF объединяет в себе выставку жилой, зарубежной и загородной недвижимости «НЕДВИЖИМОСТЬ», деловую программу для профессионалов и покупателей недвижимости, а также российскую премию RREF AWARDS.

RREF – это одна из крупнейших профессиональных площадок для конструктивного диалога представителей власти и бизнеса, на которой лидеры российского и международного рынков недвижимости решают задачи по привлечение инвестиций, запуску и реализации проектов, поиску партнеров, обмену опытом, подводят итоги года.

Аудитория Форума: представители органов государственной и муниципальной власти, российских и зарубежных банковских, финансово-кредитных и инвестиционных структур, девелоперских и строительных организаций, консалтинговых, юридических, страховых, сервисных и управляющих компаний.

Деловая программа осеннего события в 2015 году будет включать в себя более 40 мероприятий для профессионалов, потенциальных покупателей недвижимости и разделена на несколько сегментов рынка недвижимости:

Современные тенденции в градостроительстве и на рынке недвижимости

Новые проекты 2016 года - какие они?

Жилищное строительство в Московском регионе: стратегии успеха

Апартаменты приравняют к жилью - плюсы и минусы для формата

Российский рынок ипотеки: итоги 2015 года и прогнозы на 2016 год

Тенденции рынка недвижимости в сегментах премиум и элит-класс. У каких проектов иммунитет к кризису?

Рекламная и PR-кампания в период кризиса

Официальное открытие Форума состоится в 12:00 24 сентября на сцене и продолжится пресс-конференцией. Приглашены к участию представители Правительства г. Москвы, Московской городской думы, Департамента градостроительной политики г. Москвы, Комитета государственного строительного надзора г. Москвы, ДСК №1.

Кульминацией Форума станет Премия RREF AWARDS-2015! Вручаемая 25 сентября, она отметит лучшие проекты доступного и комфортного жилья городской недвижимости Московского региона, объекты загородной недвижимости и успешных профессионалов рынка недвижимости, консультантов, девелоперов и риэлторов.