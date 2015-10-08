08 окт. 2015

Online-конференция с Тимуром Шагивалеевым

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8 октября в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

Тезисы к обсуждению в рамках онлайн-конференции:

  • Какие компании станут новыми резидентами особой экономической зоны
  • Как резиденты ОЭЗ решают вопрос привлечения квалифицированных кадров
  • Какие новые условия предложит резидентам Алабуга

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