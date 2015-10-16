IV Казанская ярмарка загородной и городской недвижимости

16-18 октября IV Казанскую ярмарку загородной и городской недвижимости в "Korston Club Hotel"
16-18 октября Казань встретит IV Казанскую ярмарку загородной и городской недвижимости в "Korston Club Hotel", событие, по значимости и масштабу превосходящее первые три выставки, прошедшие с большим успехом.
В рамках ярмарки пройдет Первый конкурс-выставка архитекторов и дизайнеров.
Формат ярмарки уникален в рамках подобных мероприятий Казани: на одной площадке соберутся представители различных направлений: банки, страховые компании, юридические фирмы, инвестиционные фонды, и самое главное – недвижимость.
Гости ярмарки смогут в короткий срок получить массу полезных контактов, как и ответы на интересующие их вопросы по различным темам – от ипотеки в новостройке до страхования земельного участка непосредственно у специалистов.
Бесплатное посещение;
Бесплатная юридическая помощь;
Бесплатная консультация регистрационной и кадастровой палат.
Подробности на сайте www.kazanexpo.com или по тел. (843)267-22-29
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