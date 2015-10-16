IV Казанская ярмарка загородной и городской недвижимости

16-18 октября IV Казанскую ярмарку загородной и городской недвижимости в "Korston Club Hotel"

16-18 октября Казань встретит IV Казанскую ярмарку загородной и городской недвижимости в "Korston Club Hotel", событие, по значимости и масштабу превосходящее первые три выставки, прошедшие с большим успехом.



В рамках ярмарки пройдет Первый конкурс-выставка архитекторов и дизайнеров.



Формат ярмарки уникален в рамках подобных мероприятий Казани: на одной площадке соберутся представители различных направлений: банки, страховые компании, юридические фирмы, инвестиционные фонды, и самое главное – недвижимость.



Гости ярмарки смогут в короткий срок получить массу полезных контактов, как и ответы на интересующие их вопросы по различным темам – от ипотеки в новостройке до страхования земельного участка непосредственно у специалистов.



Бесплатное посещение;

Бесплатная юридическая помощь;

Бесплатная консультация регистрационной и кадастровой палат.



Подробности на сайте www.kazanexpo.com или по тел. (843)267-22-29



