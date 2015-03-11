Международная конференция по обеспечению роста инвестиций в России "ИнвестРос"

11 марта в Москве, в гостинице Four Seasons, состоится Международная конференция по обеспечению роста инвестиций в России «ИнвестРос». Мероприятие проводится под патронатом Совета по инвестициям при Председателе Государственной Думы Российской Федерации, при поддержке Петербургского международного экономического форума и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Уже ставшее ежегодным мероприятие стало одной из авторитетных и дискуссионных площадок для обсуждения инвестиционной политики и результатов ее правоприменения в Российской Федерации. Все предложения участников конференции этого года будут систематизированы и представлены в качестве рекомендаций органам государственной власти и инвесторам.

К участию в конференции приглашены руководители федеральных и региональных органов государственной власти, промышленных предприятий, банков и инвестиционных фондов, эксперты, представители финансовых институтов, институтов развития и т. д.

Среди ключевых спикеров конференции, приглашенных и подтвержденных — Сергей Нарышкин, Председатель Государственной Думы Российской Федерации, Эльвира Набиуллина, Председатель Центрального банка России, Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, Сергей Беляков, председатель правления Фонда «Петербургский международный экономический форум», Алексей Кудрин, председатель правления Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив, Андрей Никитин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив, Борис Титов, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей

Ключевые вопросы конференции:



• Новые источники и механизмы привлечения инвестиций в Россию в условиях кризиса.



• Совершенствование законодательной базы по привлечению инвестиций (формирование предложений участниками конференции).



• Лучший опыт регионов по привлечению инвестиций. Инвестиционные рейтинги.



• Новые реалии экономики. Инвестиции в реальный сектор.



• Новые возможности взаимного инвестирования в рамках созданного Евразийского союза.

Основной задачей конференции является обсуждение и выработка экспертных решений для обеспечения 25% инвестиций от ВВП к 2018 году. Эта задача была поставлена Президентом РФ В.В. Путиным в своем послании Федеральному Собранию от 04 декабря 2014 г.

Программа мероприятия