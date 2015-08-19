19 авг. 2015

Online-конференция с Романом Шайхутдиновым / видео

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19 августа в прямом эфире в студии интернет-газеты «Реальное время» состоялась online-конференция с заместителем премьер-министра — министром информатизации и связи РТ Романом Шайхутдиновым.

Тезисы к обсуждению:

  • каково сегодня состояние татарстанского рынка информационных технологий и телекоммуникаций
  • как будут развиваться электронные госуслуги в республике в ближайшие годы
  • что изменится в отрасли с появлением Иннополиса
  • как решаются задачи по импортозамещению в отрасли


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